Мобілізація в Україні: яких лікарів мають проходити чоловіки під час ВЛК

Якщо особу визнали непридатною до військової служби за станом здоров'я, виписують два документи. Перший ― довідка ВЛК, другий ― свідоцтво про хворобу, говорить адвокат.

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Усі військовозобов'язані, які отримали повістки, мають пройти військово-лікарську комісію. Її проходження регулюється положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим міністром оборони України від 14 серпня 2008 року. Є чіткий перелік лікарів, які мають оглянути військовозобов'язаного. Про це повідомив "Українському радіо" адвокат Олег Леонтьєв.

Проходження ВЛК регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу, що затверджене міністром оборони України від 14 серпня 2008 року. У ньому зазначено ті дії, які мають проводити і медики, і військовозобов’язані, і військовослужбовці. Там описані всі види захворювань, на які перевіряються військовозобов’язані, підстави для проведення ВЛК, а також можливості та способи оскарження висновків, якщо військовозобов’язані не погоджуються з ними.

За словами адвоката Олега Леонтьєва, під час проходження ВЛК військовозобов'язаний має пройти наступних фахівців:

хірурга;

терапевта;

невропатолога;

психіатра;

офтальмолога;

отоларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

лікарів інших спеціальностей за наявності показань.

Якщо особу визнали непридатною до військової служби за станом здоров'я, виписують два документи. Перший ― довідка ВЛК, другий ― свідоцтво про хворобу. Це свідоцтво має бути затверджене у регіональній медичній комісії, і потім на його підставі визнають, що людина за своїм станом здоров'я підлягає звільненню з військової служби та не підлягає призову.

Що військовозобов'язаний має пам'ятати, коли йде на ВЛК:

Для лікарів не є важливою наявність чи відсутність хвороби, а важливо ― чи отримувала людина лікування від цієї хвороби та як ця хвороба впливає на функції організму. Обов'язково треба мати із собою всі медичні документи в усіх формах, для того щоб лікарі могли належним чином все це дослідити. Після проходження медичного огляду, в разі незгоди з висновками лікарів, людина має право оскаржити висновки як в адміністративному, так і судовому порядку. А для того, щоб оскаржити, потрібно вимагати у лікарів довідку ВЛК ― матеріальний носій, в якому зазначені їхні висновки.

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