Мобилизация в Украине: каких врачей должны проходить мужчины во время ВВК

Если лицо признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья, выписывают два документа. Первый — справка ВВК, второй — свидетельство о болезни, говорит адвокат.

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Все военнообязанные, получившие повестки, должны пройти военно-врачебную комиссию. Ее прохождение регулируется положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным министром обороны Украины от 14 августа 2008 года. Есть четкий перечень врачей, которые должны осмотреть военнообязанного. Об этом сообщил "Украинскому радио" адвокат Олег Леонтьев.

Прохождение ВВК регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным министром обороны Украины от 14 августа 2008 года. В нем указаны те действия, которые должны проводить и медики, и военнообязанные, и военнослужащие. Там описаны все виды заболеваний, на которые проверяются военнообязанные, основания для проведения ВВК, а также возможности и способы обжалования выводов, если военнообязанные не согласны с ними.

По словам адвоката Олега Леонтьева, во время прохождения ВВК военнообязанный должен пройти следующих специалистов:

хирург;

терапевта;

невропатолога;

психиатра;

офтальмолога;

отоларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

врачей других специальностей при наличии показаний.

Если лицо признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья, выписывают два документа. Первый — справка ВВК, второй — свидетельство о болезни. Это свидетельство должно быть утверждено в региональной медицинской комиссии, и потом на его основании признают, что человек по своему состоянию здоровья подлежит увольнению с военной службы и не подлежит призыву.

Что военнообязанный должен помнить, когда идет на ВВК:

Для врачей не важно наличие или отсутствие болезни, а важно — получал ли человек лечение от этой болезни и каким образом эта болезнь влияет на функции организма. Обязательно надо иметь с собой все медицинские документы во всех формах, для того чтобы врачи могли должным образом все это исследовать. После прохождения медицинского осмотра, в случае несогласия с выводами врачей, человек имеет право обжаловать выводы как в административном, так и судебном порядке. А для того, чтобы обжаловать, нужно требовать у врачей справку ВВК — материальный носитель, в котором указаны их выводы.

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