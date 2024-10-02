Вручення повісток поштою: військова адвокатка розповіла, на що слід звернути увагу

Військова адвокатка Дар'я Панфілова розповіла, що буде вважатись належним врученням повістки поштою та що має бути в документі.

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Вручення військових повісток поштою передбачене постановою Кабінету Міністрів Україні № 560. Цей документ повинен бути згенерований за допомогою реєстру, підписаний електронним цифровим підписом, роздрукований і направлений на останню відому адресу військовозобов'язаного. Саме це буде вважатись належним врученням, розповіла військова адвокатка Дар'я Панфілова в інтерв'ю OBOZ.UA.

За її словами, повістка повинна надсилатись рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. На відправленні завжди має зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

В описі вкладення повинна бути наступна інформація:

найменування поштового відправлення;

власне ім’я та по батькові (за наявності);

адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення;

найменування вкладення із кількістю аркушів;

власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу;

інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Повістка буде вважатись врученою у день, коли:

поштовий оператор підтвердить, що адресат отримав відправлення;

поштовий оператор поставить відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за місцем проживання, яке вона повідомила у ТЦК;

поштовий оператор поставить відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за зареєстрованим місцем проживання, якщо іншого вона не повідомила у ТЦК.

Раніше Фокус розповідав про наслідки ігнорування повістки поштою та як діяти в разі отримання цього документа. Додамо, що в Херсонській області 30 вересня вже почали відправляти повістки поштою.