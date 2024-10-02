Вручення повісток поштою: військова адвокатка розповіла, на що слід звернути увагу
Військова адвокатка Дар'я Панфілова розповіла, що буде вважатись належним врученням повістки поштою та що має бути в документі.
Вручення військових повісток поштою передбачене постановою Кабінету Міністрів Україні № 560. Цей документ повинен бути згенерований за допомогою реєстру, підписаний електронним цифровим підписом, роздрукований і направлений на останню відому адресу військовозобов'язаного. Саме це буде вважатись належним врученням, розповіла військова адвокатка Дар'я Панфілова в інтерв'ю OBOZ.UA.
За її словами, повістка повинна надсилатись рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. На відправленні завжди має зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.
В описі вкладення повинна бути наступна інформація:
- найменування поштового відправлення;
- власне ім’я та по батькові (за наявності);
- адреса громадянина, якому надсилається поштове відправлення;
- найменування вкладення із кількістю аркушів;
- власне ім’я та прізвище керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу;
- інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.
Повістка буде вважатись врученою у день, коли:
- поштовий оператор підтвердить, що адресат отримав відправлення;
- поштовий оператор поставить відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за місцем проживання, яке вона повідомила у ТЦК;
- поштовий оператор поставить відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за зареєстрованим місцем проживання, якщо іншого вона не повідомила у ТЦК.
Раніше Фокус розповідав про наслідки ігнорування повістки поштою та як діяти в разі отримання цього документа. Додамо, що в Херсонській області 30 вересня вже почали відправляти повістки поштою.