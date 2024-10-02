"Укрпочта" начала рассылать повестки в Прикарпатье, — Ивано-Франковский ТЦК

После получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК в течение 14 дней. В противном случае будут привлечены к административной ответственности.

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"Укрпочта" начала рассылать военнообязанным повестки в Прикарпатье. Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования.

Отмечается, что все документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК и содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

"Повестки будут отправляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных", — отметили в ТЦК.

Также сообщается, что после получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК в течение 14 дней. В противном случае будут привлечены к административной ответственности.

"ТЦК передает данные в полицию для розыска личности", — сказано в сообщении.

"Укрпочта" рассылает повестки Фото: Скриншот

Ранее в Харьковском ТЦК заявили, что силовая мобилизация является "мифом". Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко сказал, что те эпизоды, которые появляются в сети, дискредитируют только военкоматов.

Также сообщалось, что Минобороны хочет изменить обязанности 17-летних парней. Предлагается дать молодым украинцам семь месяцев на то, чтобы они встали на воинский учет. Будут доступны два варианта, как это сделать, а нарушителей планируют штрафовать.