"Действуют в рамках закона": в Харьковском ТЦК заявили, что силовая мобилизация является "мифом" (видео)

Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко сказал, что те эпизоды, которые появляются в сети, дискредитируют только военкоматов.

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Принудительная мобилизация в Украине является больше мифом, чем реальностью. Видео, которые распространяются в социальных сетях, где говорится о принудительной доставке мужчин в районные центры комплектации, являются неполными. Об этом заявил начальник мобилизационного отдела Харьковского областного ТЦК и СП Сергей Романенко во время брифинга во вторник, 2 октября, сообщает "Суспільне".

По его словам, сотрудники центров действуют в рамках действующего законодательства.

"Я скажу, что это больше миф, потому что я также смотрю ролики, которые есть в интернете. Я могу заверить всех, что все РТЦК действуют в рамках закона", — сказал Романенко.

Он отметил, что вместе с представителями ТЦК всегда присутствует Национальная полиция, которая контролирует соблюдение законов и порядка.

"Видео, которое я тоже увидел, я могу вас заверить, что оно неполное и те моменты, которые возникают с представителями РТЦК, остается только то, что может скомпрометировать самих представителей РТЦК", — отметил Романенко.

Напомним, 23 сентября похожий тезис высказал начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко. Он считает, что термин "бусификация" необходимо искоренить из употребления. По его словам, видеоролики силовой мобилизации "освещаются не полностью и играют на руку врагу".

30 сентября и. о. заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК и СП Андрей Мороз заявил, что военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные или не имеют соответствующих документов, находятся в розыске полиции.