Военнообязанные, которые не обновили данные, находятся в розыске, — ТЦК

В Ивано-Франковском областном ТЦК объяснили, что нарушителей воинского учета привлекают к административной ответственности, актуализируют их данные в ТЦК и отправляют на ВВК.

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Военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные или не имеют соответствующих документов, считаются нарушителями учета и находятся в розыске полиции. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК и СП Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру", где рассказал о процессе выявления таких лиц.

Как выявляют нарушителей

Многие военнообязанные уже обновили свои учетные данные, но есть те, кто этого не сделал и таким образом нарушил закон. По словам Мороза, эти люди находятся в розыске полиции, а работники ТЦК ежедневно обнаруживают их во время мероприятий по оповещению и передают правоохранительным органам.

Кроме того, нарушителями считаются лица, которые не имеют военно-учетных документов или используют документы старого образца.

"Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", — отметил Мороз.

Они также передаются полиции для привлечения к административной ответственности. После этого их данные обновляются, и, если лицо подлежит мобилизации, оно проходит медкомиссию.

Обновление учетных данных

Закон №10449, вступивший в силу 18 мая 2024 года, а также постановление Кабмина №560 упростили процесс обновления данных военнообязанных. Благодаря этим изменениям ТЦК теперь имеет доступ к актуальной информации о месте регистрации и контактах военнообязанных, что облегчает вручение повесток.

С 18 мая 2024 года все мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителей ТЦК, полиции или пограничников. Те, кто не обновил данные до 16 июля 2024 года, должны сделать это, иначе на них налагается штраф.

Изменения в законодательстве дают возможность ТЦК и СП собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Оберіг".

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