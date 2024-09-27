Отсрочка от мобилизации: надо ли лично приходить в ТЦК, чтобы подать заявление

Юрист Владимир Романчук прокомментировал слова представителя Полтавского ТЦК о том, что заявление об отсрочке должно быть подано лично, а не через почту. По его словам, нет нормы, которая бы обязывала это.

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25 сентября представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что военнообязанным необходимо будет обновить отсрочку от призыва на военную службу после 9 ноября, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. Для ее оформления необходимо будет лично прийти в военкомат. В то же время юрист LCF Law Group Владимир Романчук в комментарии изданию "Зеркало недели" отметил, что действующее законодательство Украины на самом деле не требует личного присутствия для подачи заявления на отсрочку.

Как подать заявление об отсрочке: позиция ТЦК

Мужчины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, должны подать заявление только лично. Истомин отметил, что заявления не принимаются по почте или через уполномоченное лицо.

"Хочу обратить внимание на формулировку — лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то — не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое в соответствии с Законом "Об обращении граждан" может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — сказал офицер.

Как подать заявление об отсрочке: объяснение юриста

Юрист Владимир Романчук высказался относительно правомерности этого толкования.

"В соответствии с постановлением №560, а именно пунктов 58-60, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва военнообязанные лично подают заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку. Норма предусматривает подачу заявления, без всяких требований по подаче через прибытие в ТЦК и СП", — заявил Романчук.

Согласно 59 пункту постановления отсрочка может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Это означает, что постановление непосредственно предусматривает получение информации для справки об отсрочке из реестра.

Кроме того, в пункте 60 говорится о том, что комиссия изучает полученные заявление и документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации. Если же такие данные отсутствуют в заявлении, то ТЦК и СП обращаются с запросами в соответствующие государственные органы. Романчук отметил, что очевидно гражданин во время этого не должен ожидать в помещении ТЦК и СП, ведь ответ на подобные запросы предоставляется в течение дней.

"Подытоживая, нормы постановления № 560 никоим образом не обязывают к личному прибытию в помещение ТЦК и СП и не запрещают отправку соответствующих заявлений по почте", — резюмировал юрист.

Студенты, аспиранты и докторанты, находящиеся за рубежом, также могут подавать документы через реестр или отправлять их по почте, без необходимости личного присутствия.

Напомним, 26 сентября Министерство обороны Украины сообщило о разработке законопроекта, который позволяет украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

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