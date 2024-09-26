В ТЦК приходить не нужно: в Минобороны разработали законопроект, подробности

В Минобороны рассказали, что законопроектом предлагается ликвидация комиссий и отмена медицинского осмотра при постановке на учет.

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Украинцам призывного возраста для постановки на воинский учет не обязательно будет приходить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это можно будет сделать онлайн с помощью средств электронной идентификации. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" разработан в Министерстве обороны и уже одобрен на очередном заседании Кабинета Министров Украины.

Проектом предлагается:

разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста";

ликвидировать комиссии для постановки на такой учет;

отменить прохождение медицинского осмотра при постановке граждан на воинский учет;

соискатели высшего образования будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

"Также будет уточнено положение относительно воинского учета женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу — непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на воинский учет военнообязанных", — добавили в Министерстве.

Напомним, что в Украине юноши, достигшие 16-летнего возраста, обязаны стать на воинский учет. В случае невыполнения этой обязанности, предусмотренной законодательством, могут наступить определенные юридические последствия.

Кстати, стать на учет они могут не по месту жительства. Однако разрешено это не всем.