Мобилизация в Украине: что ждет юношей, которые не станут на учет в ТЦК

Если несовершеннолетний не станет на воинский учет в ТЦК, то после наступления 18 лет его жизнь может существенно осложниться, предупреждает юрист. В частности, ему будет почти невозможно выехать за границу.

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В Украине юноши, достигшие 16-летнего возраста, обязаны стать на воинский учет. В случае невыполнения этой обязанности, предусмотренной законодательством, могут наступить определенные юридические последствия, рассказал "РБК-Украина "адвокат Дмитрий Франчук.

Украинцы, которым исполнилось 16 лет, должны стать на учет в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Указанная процедура является обязательной и контролируется на государственном уровне, и включает прохождение медицинского осмотра с регистрацией личных данных призывника.

"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий", — отмечает Дмитрий Франчук.

Если несовершеннолетний не станет на учет, на его законных представителей — родителей или опекунов могут наложить административное взыскание в виде штрафа. Его размер будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.

Выезд за границу

На первый взгляд, отсутствие постановки на воинский учет в 16 лет не создает препятствий для выезда за пределы страны, но после достижения совершеннолетия ситуация изменится, и могут возникнуть серьезные ограничения, что существенно усложнит жизнь парня, отмечает адвокат. Если юноша не выполнил свои обязанности по воинскому учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы.

Напомним, военнообязанные мужчины могут выехать за границу, если имеют трех и более детей. Однако одного этого факта недостаточно.

Ранее юрист Дмитрий Франчук сообщил, что мужчины могут стать на учет не по месту жительства. По его словам, для этого нужны определенные условия.