Мобілізація в Україні: що чекає на юнаків, які не стануть на облік у ТЦК

Якщо неповнолітній не стане на військовий облік у ТЦК, то після настання 18 років його життя може суттєво ускладнитися, попереджає юрист. Зокрема, йому буде майже неможливо виїхати за кордон.

Related video

В Україні юнаки, що досягли 16-річного віку, зобов’язані стати на військовий облік. У разі невиконання цього обов’язку, передбаченого законодавством, можуть настати певні юридичні наслідки, розповів "РБК-Україна"адвокат Дмитро Франчук.

Українці, яким виповнилося 16 років, повинні стати на облік у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зазначена процедура є обов’язковою і контролюється на державному рівні, та включає проходження медичного огляду з реєстрацією особистих даних призовника.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів", – зазначає Дмитро Франчук.

Якщо неповнолітній не стане на облік, на його законних представників – батьків або опікунів можуть накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Його розмір залежатиме від конкретних обставин справи.

Виїзд за кордон

На перший погляд, відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює перешкод для виїзду за межі країни, але після досягнення повноліття ситуація зміниться, й можуть виникнути серйозні обмеження, що суттєво ускладнить життя хлопця, зазначає адвокат. Якщо юнак не виконав свої обов’язки щодо військового обліку, це може розцінюватися як ухилення від військової служби.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо мають трьох і більше дітей. Однак одного цього факту недостатньо.

Раніше юрист Дмитро Франчук повідомив, що чоловіки можуть стати на облік не за місцем проживання. За його словами, для цього потрібні певні умови.