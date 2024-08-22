Як стати на військовий облік не за місцем проживання: чому це дозволено не всім

Для того, аби стати на військовий облік не за місцем прописки, потрібно звернутися до ТЦК та СП та надати необхідні документи. За словами юриста Дмитра Франчука, чоловікові можуть запропонувати пройти медогляд для уточнення стану здоров’я.

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Українські військовозобовʼязані чоловіки можуть стати на військовий облік у ТЦК та СП не за місцем проживання. Проте для цього є певні умови. Про це повідомив юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна".

"Загалом, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов", — сказав Дмитро Франчук.

Він зауважив, що стати на облік не за місцем проживання можна, якщо:

особа змінила місце проживання (протягом семи днів громадянин зобовʼязаний знятися з обліку за старим місцем та стати за новим);

особа навчається в іншому місті;

особа тривалий час працює в іншому місті.

Військовий облік не за місцем прописки

"Зверніться особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем, де ви плануєте стати на облік та надайте необхідні документи", — пояснив юрист.

Також для постановки на облік потрібно надати наступні документи:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

документ, який підтверджує зміну місця проживання;

документ, який підтверджує зміну місця обліку.

"Заповніть заяву встановленого зразка про взяття на військовий облік за новим місцем проживання. Можливо, вам запропонують пройти медичний огляд для уточнення стану здоров’я", — сказав Франчук.

Юрист наголосив, що згідно з українським законодавством, не завжди можна стати на військовий облік не за місцем проживання. Зокрема, все залежить від конкретних обставин.

Нагадаємо, 16 серпня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт з автоматичної верифікації і перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Так, буде сформовано перелік чоловіків від 18 до 60 років.

Раніше адвокатка і правозахисниця Олена Карнаух-Голодняк розповіла, що українців можуть оштрафувати за порушення законодавства про мобілізацію. Вона наголосила, що ТЦК найчастіше карають за порушення правил військового обліку.