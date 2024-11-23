Як оформити відстрочку від мобілізації по догляду за дітьми з інвалідністю, — Міноборони

У відомстві розповіли, які документи потрібні для оформлення цього виду відстрочки та який термін дії вона має.

В період дії воєнного стану та мобілізації в Україні жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Як її оформити, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Відстрочка від мобілізації по догляду за дітьми з інвалідністю: куди звертатись

Для того, щоб отримати відстрочку, потрібно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заява подається на ім'я голови комісії. До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені особисто або нотаріально.

Які документи потрібні для отримання відстрочки від мобілізації

Перелік документів на отримання відстрочки

паспорт громадянина;

військово-обліковий документ;

для підтвердження інвалідності дитини – медичний висновок про дитину з інвалідністю ￼віком до 18 років або індивідуальну програму ￼реабілітації дитини з інвалідністю, видано лікарсько-консультативною комісією;

для підтвердження родинних стосунків з батьками (для рідних батьків) — ￼ свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного;

для підтвердження повноважень опікуна, піклувальника – рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки, піклування та свідоцтво про народження дитини;

для усиновителів потрібно додати рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного.

Строк розгляду документів

Заяву на отримання відстрочки та документи мають розглянути протягом 7 днів. Якщо комісія надсилатиме запити до органів державної влади для підтвердження права на відстрочку, відповідь має бути надана не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити. Діє відстрочка по догляду за дітьми з інвалідністю до кінця воєнного стану або до моменту скасування інвалідності дитини.

Нагадаємо, що за інформацією юриста, відстрочку від мобілізації потрібно оновлювати. У разі прострочення громадянина можуть мобілізувати.

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