Чекає Камчатка, чекає Кронштадт: куди ще в Росії прилетять ATACMS та інші далекобійні ракети

Щодо ударів по Росії нібито Storm Shadow...

Насамперед, хочу зазначити, що станом на зараз не було жодної офіційної заяви, ні від США, ні від України щодо того, що Вашингтон погодив із Києвом удари по російських територіях далекобійним ракетним озброєнням. Усе, що є — це набір різного роду повідомлень у ЗМІ про те, що було отримано дозвіл на застосування американських ATACMS і британських Storm Shadow, а також теорії, що першими було вже завдано удару по Брянській області, по складу боєприпасів у Карачаєві (1046 центр матеріально-технічного забезпечення), а другими, начебто, вдарили по Мар'їному в Курській області, де розміщувався вузол зв'язку.

Дивно, де в цій історії загубилися SCALP-EG, на які також, разом зі Storm Shadow, за ідеєю, мали бути надані дозволи, але не відволікаємося.

Російська сторона зараз щосили публікує якісь уламки нібито ракет Storm Shadow, які російська ППО, що не має аналогів у світі, "успішно" збила в Мар'їно, хоча відео з місця прильотів свідчить про зворотне.

Попри заяви російського Міноборони про те, що все було "успішно" збито, щось вибухало, як у Карачаєві, так і в Мар'їно.

Власне, удари ударами, чи були то ATACMS, чи Storm Shadow, без різниці, як і те, що це могли бути реактивні дрони "Паляниця" чи вдосконалена крилата ракета Р-360 ПКРК "Нептун", які напередодні анонсував президент України Володимир Зеленський. Головне те, що ракети досягли цілі і, будуть досягати надалі.

Трьохсоткілометрова зона від кордону з Україною для російських військових стає небезпечною. Але це тільки прелюдія. Адже вище я задався питанням — а де ж бурхливі тиради ЗМІ про SCALP-EG, тоді як найближчим часом Україна отримає ще й AGM-158 і AGM-154, не виключена в перспективі поставка TAURUS? Чи отримаємо ми дозвіл на застосування і цих засобів по території Росії? Якщо ще не отримали, то будемо також на цьому наполягати, як мінімум. І не тільки.

Ракети SCALP — ще одна грізна для Росії зброя

Для нас важливим також є питання можливості знищення російської авіації в повітряному просторі Росії як сухопутними засобами ППО західного зразка, за допомогою тих же ЗРК Patriot, так і ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120C/D AMRAAM для F-16. Дозвіл для цього слід отримати або...

Але самий цимес у зовсім іншому.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наступного року Україна матиме змогу виробити близько 3 тисяч ракет Р-360 і до 30 тисяч ударних дронів. Я коли почув ці цифри, то, чесно кажучи, у мене волосся на голові заворушилося. Ми говоримо про виробництво щонайменше 8 одиниць крилатих ракет на добу і щонайменше 80 ударних дронів.

Мені складно оцінити й уявити обсяг роботи, ресурс, технічний і технологічний потенціал, який може бути задіяний для такого виробництва, адже це в 4 рази більше за виробництво ракет Х-101 в Росії та у 8 разів більше за виробництво 3М14 КРМБ "Калібр"!

Але якщо уявити собі, що це справді можна реалізувати і 2025 року ми й справді вийдемо на такі масштаби виробництва крилатих ракет і ударних дронів, то можна сказати з упевненістю одне...

Чекає Камчатка, чекає Кронштадт... Чекає Москва і Санкт-Петербург, чекає Грозний і Моздок, Новоросійськ теж чекає.

Планом перемоги може бути тільки тотальний Blackout Москви, тліючі кістяки будівель Кремля, на Луб'янці та Гізодубовій, на Фрунзенській набережній, почорніла Держдума РФ, а також МЗС Росії, що зяє наскрізними просвітами.

Власне, якщо Росія не зупиниться, то саме сьогоднішні квіточки — лише прелюдія майбутнього врожаю ягідок.

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