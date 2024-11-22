Ждет Камчатка, ждет Кронштадт: куда еще в России прилетят ATACMS и другие дальнобойные ракеты

Относительно ударов по России якобы Storm Shadow…

Прежде всего, хочу отметить, что по состоянию на сейчас не было ни одного официального заявления, ни от США, ни от Украины относительно того, что Вашингтон согласовал с Киевом удары по российским территориям дальнобойным ракетным вооружением. Все, что есть – это набор разного рода сообщений в СМИ о том, что было получено разрешение на применение американских ATACMS и британских Storm Shadow, а также теории, что первыми был уже нанесен удар по Брянской области, по складу боеприпасов в Карачаеве (1046 центр материально-технического обеспечения), а вторыми, якобы, ударили по Марьино в Курской области, где размещался узел связи.

Странно где в этой истории потерялись SCALP-EG, на которые также, вместе со Storm Shadow, по идее, должны были быть даны разрешения, но не отвлекаемся.

Российская сторона сейчас вовсю публикует некие обломки якобы ракет Storm Shadow, которые не имеющая аналогов в мире российская ПВО "успешно" сбила в Марьино, хотя видео с места прилетов говорит об обратном.

Несмотря на заявления российского Минобороны про то, что все было "успешно" сбито, что-то да взрывалось, как в Карачаеве, так и в Марьино.

Собственно, удары ударами, были то ATACMS или Storm Shadow, без разницы, как и то, что это могли быть реактивные дроны "Паляниця" или усовершенствованная крылатая ракета Р-360 ПКРК "Нептун", которые накануне анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Главное то, что ракеты достигли цели и, будут достигать в дальнейшем.

Трехсоткилометровая зона от границы с Украиной для российских военных становится небезопасной. Но это только прелюдия. Ведь выше я задался вопросом — а где же бурные тирады СМИ про SCALP-EG, в то время как в ближайшее время Украина получит еще и AGM-158 и AGM-154, не исключена в перспективе поставка TAURUS? Получим ли мы разрешение на применение и этих средств по территории России? Если еще не получили, то будем также на этом настаивать, как минимум. И не только.

Ракеты SCALP - еще одно грозное для России оружие

Для нас важным также является вопрос возможности уничтожения российской авиации в воздушном пространстве России как сухопутными средствами ПВО западного образца, посредством тех же ЗРК Patriot, так и ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C/D AMRAAM для F-16. Разрешение для этого следует получить или…

Но самый цимес в совершенно другом.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в следующем году Украина будет иметь возможность произвести около 3 тысяч ракет Р-360 и до 30 тысяч ударных дронов. Я когда услышал эти цифры, то, честно говоря, у меня волосы на голове зашевелились. Мы говорим о производстве не менее 8 единиц крылатых ракет в сутки и не менее 80 ударных дронов.

Мне сложно оценить и представить объем работы, ресурс, технический и технологический потенциал, который может быть задействован для такого производства, ведь это в 4 раза больше производства ракет Х-101 на России и в 8 раз больше производства 3М14 КРМБ "Калибр"!

Но если представить себе, что это действительно реализуемо и в 2025 году мы и вправду выйдем на такие масштабы производства крылатых ракет и ударных дронов, то можно сказать с уверенностью одно…

Ждет Камчатка, ждет Кронштадт… Ждет Москва и Санкт-Петербург, ждет Грозный и Моздок, Новороссийск тоже ждет.

Планом победы может быть только тотальный Blackout Москвы, тлеющие остовы зданий Кремля, на Лубянке и Гизодубовой, на Фрунзенской набережной, почерневшая Госдума РФ и зияющий сквозными просветами МИД России.

Собственно, если Россия не остановится, то именно сегодняшние цветочки — лишь прелюдия будущего урожая ягодок.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно