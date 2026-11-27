Вот и все. Установлен абсолютный рекорд потерь РОВ.

По состоянию на утро 26 ноября, РОВ потеряли за неполный месяц 55 629 л/с, что уже больше прошлого рекорда октября 2026, который составил 54 400 л/с.

Замечу, что до завершения ноября еще 5 дней, а средний показатель потерь РОВ в течение месяца составлял 2 225 тел. Это не двузначно намекает на то, что потери российских оккупантов в ноябре превысят 60 тысяч.

На сегодняшний день это не только самый рекордный показатель потерь РОВ за весь период полномасштабного вторжения в Украину, но и просто катастрофическая пропорция относительно результативности российского наступления. Соотношение потерь к захваченным территориям составляет 752 тела/1 км², что также является худшим показателем в месячном выражении, без корреляции с освобожденными СОУ территориями.

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В настоящее время СОУ проводят ряд контратакующего характера операций по нескольким зонам, с позитивной результативностью, но они практически не освещаются в медиа-пространстве, что обусловлено мерами безопасности — информационной тишиной. Когда же официально будут освещены результаты этих операций, корреляция захваченных и освобожденных территорий приведет к еще более шокирующим результатам для противника.

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