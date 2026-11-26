Недавно в соцсетях наделал шума взлом баз данных "Росстата", в которых были опубликованы данные, согласно которым число погибших россиян в этой войне составило 720 тыс., но почему-то забыли указать, что это так называемая "консервативная оценка". То есть авторы сразу признали, что эти данные — неполные.

И мы затронем то, чего там не хватает.

Мобилизованные с оккупированных территорий Украины. Из выборки полностью исключили жителей оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (например, бойцов так называемых "Л/ДНР"), погибших там же. Кроме того, в утечке отсутствуют записи из самих временно оккупированных Донецка и Луганска, а также из Ростова. На всякий случай напомню, что Л/ДНР там сейчас называют ЖНР (женская народная республика). К началу войны у России было два армейских корпуса, сформированных из жителей Л/ДНР. Иностранные наемники без оформленных в РФ документов. В реестры попали лишь около 6–7 тысяч иностранцев, чьи смерти официально зарегистрировали в российских ЗАГСах. Те, чьи тела не вывозили в Россию или чьи документы не регистрировали в РФ (в частности, северокорейские военные или завербованные граждане других стран без российского учета), остались вне статистики. Военные, не подпадавшие под возрастные и гендерные фильтры. Исследователи отбирали только мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, поэтому погибшие женщины-военнослужащие и мужчины в возрасте 65 лет и старше в расчет не вошли. Умершие на территории России. В подсчет не включались военные, умершие в тылу на территории РФ (например, в госпиталях или воинских частях) от болезней или несчастных случаев, если в документах не было прямой привязки к боевым действиям. Погибшие в Курской области, кстати, тоже не попали в этот список.

Но это еще не все. Дело в том, что сама система, созданная "Росстатом", устроена так, что даже если российский военнослужащий погиб год назад или еще раньше — не факт, что он есть в этом списке или вообще когда-нибудь в него попадет.

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Почему так?

Пропавшие без вести и затянувшиеся судебные разбирательства. Когда военнослужащий гибнет в "серой зоне" или его тело не удается эвакуировать, медицинское свидетельство о смерти не выдается. Чтобы зафиксировать гибель, командир части или родственники должны подать иск в суд о признании человека умершим. Согласно российскому законодательству, даже по упрощенной военной процедуре на это уходит от полугода до более года (сначала признают пропавшим без вести, а затем — умершим). Но сама система российской армии не заинтересована в сборе тел, потому что таким образом можно оформить погибших как пропавших без вести и ничего не выплачивать. Результат мы все видели — груды российских тел в посадках, которые никто не собирает. Так вот, какая-то часть этих погибших, тела которых вы видели гниющими в посадках, — в этом списке отсутствует. По подсчетам издания "Медиазона", только до декабря 2025 года в российские суды поступило не менее 88 тысяч исков о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. После 2025 года количество этих дел засекретили вообще. Хотя большинство потерь РФ понесла именно в 2025–2026 годах.

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Перегруженность моргов и экспертных служб. Даже если тело вывезли, перед выдачей справки требуется опознание. Из-за сильных повреждений (более 90% погибших в этой войне умирают от взрывов и осколков) приходится ждать результатов ДНК-экспертиз, очереди на которые тянутся месяцами. Иногда — годами.

Ну, и есть общая военная бюрократия. Свидетельства о смерти часто выдают не обычные больницы, а военные ведомства и полевые госпитали. Передача справок с фронта в тыловые ЗАГСы по месту прописки погибшего происходит с задержками от нескольких недель до полугода. Это не так сильно влияет на статистику, но тоже сказывается.

Именно поэтому в статье говорится, что 720 тысяч — это консервативная оценка.

Какова реальная цифра? Никто не знает. Может, на 100 тыс. больше. Может, и на 300 тыс. Может, и больше. Но РФ точно не хочет, чтобы кто-то знал эти цифры.

В Первой мировой войне Российская империя потеряла 1,3–1,8 млн человек. И современная Россия может повторить этот рекорд.

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