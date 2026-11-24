Российская армия могла потерять более 100 тысяч военнослужащих, погибших в боях за Покровск и в его окрестностях в Донецкой области. По оценкам журналистов, эти потери превышают число советских военнослужащих, погибших во время штурма Берлина в 1945 году.

Согласно данным расследования издания "Проект", на которое ссылается The Moscow Times, при этом около 5 тысяч российских военнослужащих погибли непосредственно в пределах Покровска. Речь идет о данных из базы Росстата, доступ к которой получили хакеры.

Еще как минимум 100 тысяч смертей приходятся на Покровский район. До полномасштабного вторжения в городе проживало около 60 тысяч человек. Таким образом, оценка числа погибших российских военных в районе боевых действий превышает довоенное население самого Покровска.

Журналисты отмечают, что приведенная цифра является минимальной оценкой. В частности, Росстат получает информацию о месте смерти со значительными задержками. Из-за этого часть погибших может еще не быть учтена в соответствующей статистике.

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Почему потери под Покровском сравнивают со штурмом Берлина

По оценкам, приведенным в расследовании, во время Берлинской наступательной операции Красной армии в апреле-мае 1945 года погибли около 80 тысяч советских военнослужащих. На этом фоне потери российской армии под Покровском выглядят особенно масштабными: по подсчётам "Проекта", они превысили показатель, приведённый для штурма немецкой столицы.

При этом речь идет именно о сравнении числа погибших, а не всех безвозвратных или санитарных потерь. Эти показатели не следует отождествлять.

В расследовании также отмечается, что по масштабам человеческих потерь бои за отдельные украинские населенные пункты стали беспрецедентными для российской армии в войне против Украины.

Бои за Покровск продолжались более полутора лет

Битва за город началась в августе 2024 года. Российские войска пытались захватить Покровск, который являлся важным логистическим узлом украинской обороны в Донецкой области. В феврале 2026 года Россия объявила о полном захвате города. Однако, как отмечается в материале The Moscow Times, боевые действия на этом направлении не прекратились.

По данным Росстата, только с марта по сентябрь 2026 года под Покровском и в прилегающих районах погибли ещё около 8 тысяч российских военнослужащих. Таким образом, приведенные в расследовании цифры охватывают не только период непосредственных боев в городской застройке, но и последующие боевые действия на территории района.

Удалось ли России развернуть наступление после оккупации города

Несмотря на значительные потери, захват Покровска не означал автоматического прорыва российской армии на других участках фронта. По оценке украинского OSINT-проекта DeepState, после оккупации города зона уверенного российского контроля к западу и северу от него расширилась максимум на 10–15 километров.

Таким образом, даже после длительной и чрезвычайно дорогостоящей с точки зрения человеческих потерь кампании российские войска не смогли добиться быстрого масштабного продвижения на этом направлении.

Каковы общие потери России в Донецкой области

Отдельно "Проект" оценил потери российской армии в ходе попыток захватить весь Донбасс. Согласно данным расследования, за четыре с половиной года боевых действий до сентября 2026 года там могли погибнуть около 325 тысяч российских военнослужащих.

Для сравнения журналисты привели также оценки потерь в ходе боев за другие украинские города:

Авдеевка — не менее 19 тысяч погибших российских военнослужащих;

Марьинка — не менее 11 тысяч;

Курахово — около 11 тысяч.

В целом в исследуемой базе данных Росстата журналисты обнаружили сведения о 474 тысячах смертей, связанных с войной. С учётом задержек в регистрации это число, по оценке "Проекта", к сентябрю 2026 года может вырасти до 573 тысяч.

Ранее Фокус также писал о масштабах российских потерь под Покровском. В частности, в феврале 2026 года в Десантно-штурмовых войсках Украины заявляли, что за шесть месяцев боев в Покровской агломерации российская армия понесла значительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, Фокус сообщал, что, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), вероятное установление российского контроля над Покровском не принесло Кремлю ожидаемого стратегического прорыва в Донецкой области.