РФ могла занять Покровск: в ISW не обнаружили доказательств присутствия там ВСУ с января

Российские войска, вероятно, установили контроль над Покровском. Однако это не принесло им ожидаемого стратегического прорыва в Донецкой области. Город потерял оперативное значение еще до завершения боев, а дальнейшего масштабного продвижения России так и не произошло.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что они не обнаружили доказательств действий украинских войск в Покровске с конца января 2026 года, в последний раз наблюдая их 28 января. Поэтому они считают, что РФ, вероятно, завершила захват населенного пункта в течение последних нескольких недель. Однако Кремль не смог воспользоваться захватом Покровска и достичь дальнейших значительных оперативных успехов. Это демонстрирует, что захват Россией остальной части Донецкой области не является неизбежным, хотя это подчеркивала российская пропаганда.

Российская кампания за Покровск, город с довоенным населением в 60 тысяч человек, продолжается уже почти два полных года. Войска РФ начали наступление на Покровск в феврале 2024 года после захвата Авдеевки, которая находится примерно в 39 километрах к юго-востоку от Покровска. Тогда они начали создавать условия для взятия Покровска путем прямых фронтальных атак в марте 2024 года. Российские войска захватили большую часть Покровска только в декабре 2025 года — через 21 месяц после начала фронтальных атак на город.

Карта фронта возле Покровска от ISW

Кремлевские заявления о Покровске не оправдались

Минобороны РФ утверждало, что Покровск был важным шагом в достижении стратегических целей России на поле боя. Начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов отметил, что захват Покровска имел решающее значение для захвата остальной части Донецкой области. Наконец Российский диктатор Владимир Путин заявил, что захват открыл несколько направлений продвижения для российских войск.

Аналитики ISW отмечают, что Покровск давно перестал быть городом по оперативному значению, когда российские войска зимой 2025 года активизировали свое наступление на город. Российские удары лишили украинские войска возможности полноценно использовать город для логистики уже в июле 2025 года. Захват Покровска также не "открыл" путь для значительного продвижения России на остальную часть Донецкой области.

Российские войска не продвинулись на северо-запад или запад от Покровска с декабря 2025 года и не создали оперативных условий для поддержки будущих наступлений на пояс крепостей Донбасса. По оценкам ISW, он будет основным оперативным усилием России в ближайшие месяцы. Захват очень дорогой ценой Покровска не предвещает России продвижения в других частях Донецкой области. А ее дальнейшая неспособность продвинуться за пределы города опровергает заявления Кремля о том, что российские войска смогут легко и быстро захватить пояс крепостей.

Генштаб ВСУ и DeepState: сводка по направлению

В настоящее время нет оперативных сообщений от Генштаба ВСУ о состоянии боев за сам город, но отмечается, что на Покровском направлении продолжаются бои.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Новоподгороднее. Четыре атаки в настоящее время продолжаются", — отметил Генштаб

Также DeepState отмечает, что Силы Обороны отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом, но враг продвинулся в Покровске и Свято-Покровском. На карте видно, что Покровск, частично, остается в пределах серой зоны, в частности — территория городского кладбища.

Карта фронта близ Покровска от DeepState

Напомним, что на отдельных участках в Донецкой области российские войска смогли продвинуться вперед. В частности это произошло в районе Покровска и вблизи села Свято-Покровское Бахмутского района. В то же время Силы обороны Украины оттеснили противника на территории Днепропетровской области — вблизи Калиновского и в Терновом.

Ранее мы также информировали, что украинские военные ведут активные боевые действия под Гуляйполем и на Александровском направлении, действуя на опережение. По словам пресс-офицера Владислава Волошина, эту активность можно расценивать как контратаку.