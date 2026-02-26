РФ могла зайняти Покровськ: в ISW не виявили доказів присутності там ЗСУ з січня

Російські війська, ймовірно, встановили контроль над Покровськом. Однак це не принесло їм очікуваного стратегічного прориву в Донецькій області. Місто втратило оперативне значення ще до завершення боїв, а подальшого масштабного просування Росії так і не відбулося.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що вони не виявили доказів дій українських військ у Покровську з кінця січня 2026 року, востаннє спостерігаючи їх 28 січня. Тому вони вважають, що РФ, ймовірно, завершила захоплення населеного пункту протягом останніх кількох тижнів. Однак Кремль не зміг скористатися захопленням Покровська та досягти подальших значних оперативних успіхів. Це демонструє, що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим, хоча на цьому наголошувала російська пропаганда.

Російська кампанія за Покровськ, місто з довоєнним населенням у 60 тисяч осіб, триває вже майже два повних роки. Війська РФ розпочали наступ на Покровськ у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки, яка знаходиться приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська. Тоді вони почали створювати умови для взяття Покровська шляхом прямих фронтальних атак у березні 2024 року. Російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року — через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто.

Карта фронту біля Покровську від ISW

Кремлівські заяви про Покровськ не справдилися

Міноборони РФ стверджувало, що Покровськ був важливим кроком у досягненні стратегічних цілей Росії на полі бою. Начальник російського Генштабу генерал Валерій Герасимов наголосив, що захоплення Покровська мало вирішальне значення для захоплення решти Донецької області. Нарешті Російський диктатор Володимир Путін заявив, що захоплення відкрило кілька напрямків просування для російських військ.

Аналітики ISW зазначають, що Покровськ давно перестав бути містом з оперативного значення, коли російські війська взимку 2025 року активізували свій наступ на місто. Російські удари позбавили українських військ можливості повноцінно використовувати місто для логістики вже в липні 2025 року. Захоплення Покровська також не "відкрило" шлях для значного просування Росії на решту Донецької області.

Російські війська не просунулися на північний захід чи захід від Покровська з грудня 2025 року та не створили оперативних умов для підтримки майбутніх наступів на пояс фортець Донбасу. За оцінками ISW, він буде основним оперативним зусиллям Росії в найближчі місяці. Захоплення дуже дорогою ціною Покровська не віщує Росії просування в інших частинах Донецької області. А її подальша нездатність просунутися за межі міста спростовуєі заяви Кремля про те, що російські війська зможуть легко та швидко захопити пояс фортець.

Генштаб ЗСУ та DeepState: зведення по напрямку

На даний час немає оперативних повідомлень від Генштабу ЗСУ про стан боїв за саме місто, але зазначається, що на Покровському напрямку тривають бої.

"На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє. Чотири атаки в даний час тривають", — зазначив Генштаб

Також DeepState зазначає, що Сили Оборони відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому, але ворог просунувся у Покровську та Свято-Покровському. На мапі видно, що Покровськ, частково, залишається у межах сірої зони, зокрема — територія міського кладовища.

Карта фронту близь Покровську від DeepState

Нагадаємо, що на окремих ділянках у Донецькій області російські війська змогли просунутися вперед. Зокрема це відбулося в районі Покровська та поблизу села Свято-Покровське Бахмутського району. Водночас Сили оборони України відтіснили противника на території Дніпропетровської області — поблизу Калинівського та в Терновому.

Раніше ми також інформували, що українські військові ведуть активні бойові дії під Гуляйполем та на Олександрівському напрямку, діючи на випередження. За словами пресофіцера Владислава Волошина, цю активність можна розцінювати як контратаку.