Росіяни просунулися у Покровську, але відступили на півдні: що відбувається на фронті

Російські війська змогли просунутися у Донецькій області. Натомість Сили оборони відкинули агресора на Дніпропетровщині.

Сили Оборони відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому Дніпропетровської області. Такі дані оприлюднив аналітичний проєкт DeepState.

Ситуація у Калинівському... Фото: скріншот ...та Терновому Фото: скріншот

Утім, як зазначається, ворог зумів просунутися у Покровську та селі Свято-Покровському Бахмутського району Донецької області.

Ситуація у Покровську... Фото: скріншот ...та Свято-Покровському Фото: скріншот

Ситуація на фронті: зведення Генштабу ЗСУ

На Покровському напрямку ворог з початку доби здійснив 27 атак. За інформацією Генштаба ЗСУ, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та Муравка. Чотири спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку 21 лютого ліквідовано 57 окупантів та 23 поранено; знищено та пошкоджено 15 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 213 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів. Також пошкоджено один танк та три артилерійські системи, знищено склад ПММ, 4 РЕБ, пункт управління БпЛА, одне укриття, іще 15 укриттів ворога — уражено та пошкоджено.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище у бік Запорізького. Одна з цих спроб ще триває, повідомили у ГШ ЗСУ.

Загалом від початку цієї доби на фронті вже відбулося 121 бойове зіткнення.

Нагадаємо, до 24 лютого росіянам наказали захопити понад 10 населених пунктів на адміністративних кордонах Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Фокус також писав про те, що росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні".