Росіянам наказали захопити понад 10 населених пунктів до 24 лютого: які саме (карта)

Командування ЗС РФ віддало наказ захопити низку населених пунктів у районі Гуляйполя. У ЗСУ пояснили мету командування РФ.

Для цього росіяни навіть готові відправляти своїх військових у населені пункти, які повністю контролюються ЗСУ. Про це розповів речник оперативного командування "Південь" Владислав Волошин у коментарі Telegraf.

За його словами, цю інформацію підтвердила українська розвідка.

"Російське командування віддало розпорядження своїм підрозділам, щоб вони до 24 лютого поставили прапори і зафіксували на відео чи фото "захоплення" більше 10 населених пунктів", — повідомив Волошин.

Які населені пункти планують "захопити" ЗС РФ

Волошин пояснив, що ціллю ворога є не окупація, а саме фіксація для ЗМІ.

Зона наступу росіян — кордон Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

"У списку — Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, навіть Тернувате і Придорожнє (тут їхні прапори вже чіпляли)", — пояснив Волошин.

Мапа наступу росіян Фото: telegraf

За його словами, таке "відеопідтвердження" буде використовуавтися росіянами на перемовинах для створення більш сильної перемовної позиції.

Ситуація на фронті — що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 17 лютого на Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 16 атак окупантів у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Залізничного, Варварівки. Також ворог завдав декілька авіаударів на цьому напрямку.

16 лютого в DeepState повідомили, що історія оборони Мирнограду добігає кінця, оскільки місто поглинають російські війська, а в півнінчній частині Покровська фіксуються точки злету БПЛА противника.

Фокус також розповідав, що оборона Мирнограда стрімко наближається до критичної межі, а разом із нею змінюється й конфігурація фронту на сході Донеччини.

Нагадаємо, 29 січня "Українська правда" писала про те, що ЗС РФ вже розгорнули у Мирнограді свої штаби та артилерію.

Фокус також писав про те, що росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні".