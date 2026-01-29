"Накопичення йде серйозне": ЗС РФ вже розгорнули у Мирнограді свої штаби та артилерію, — УП

Мирноград у Донецькій області майже повністю перебуває під контролем російської армії: ЗС РФ вже розгорнули у місті комендатуру, облаштували артилерійські позиції і штаби.

Українські Сили оборони намагаються не дати росіянам вийти з міста, продовжуючи утримувати позиції у його північній частині. Про ситуацію у Мирнограді розповів офіцер-морпіх з цього напрямку у коментарі для видання "Українська правда".

Військовий зазначив, що у центральній та південній частинах Мирнограда росіяни вже зосередили свої сили.

"В іншій частині міста вже їхня арта, техніка, пілоти — все, що хочете", — розповів офіцер.

Штаби, які ЗС РФ облаштовують у Мирнограді, вони переносять з Новогродівки. Українські військові також помітили ознаки діяльності російської комендатури у місті: бачили, як цивільних мешканців під конвоєм виводять з майном із домівок.

Бойові зіткнення між Силами оборони та ЗС РФ тривають у районі залізничного депо, що у північній частині, а також на півночі населеного пункту Світле, що розташоване біля Мирнограда.

DeepState | карта бойових дій, Мирноград та околиці

Утримання позицій на півночі міста і завдання не допустити виходу росіян із Мирнограда даються оборонцям нелегко. ЗС РФ мають контроль над небом, застосовуючи активно авіацію та безпілотники.

"Ми відтягуємося, переміщуємося, піхота намагається тримати виходи з Мирнограда. Тепер наша задача — не випустити їх з міста", — наголосив офіцер у коментарі виданню.

Варто зазначити, що 23 січня військовий оглядач Богдан Мірошников повідомляв, що росіяни зайшли на 75-80% територій Покровська та Мирнограда. Аналітик пояснював, що у містах залишилися переважно українські штурмові групи, які виконують там конкретні задачі. Сили оборони змогли створити кілл-зону "прямо у місті", за його словами.

