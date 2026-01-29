"Накопление идет серьезное": ВС РФ уже развернули в Мирнограде свои штабы и артиллерию, — УП

Мирноград в Донецкой области почти полностью находится под контролем российской армии: ВС РФ уже развернули в городе комендатуру, обустроили артиллерийские позиции и штабы.

Украинские Силы обороны пытаются не дать россиянам выйти из города, продолжая удерживать позиции в его северной части. О ситуации в Мирнограде рассказал офицер-морпех с этого направления в комментарии для издания "Украинская правда".

Военный отметил, что в центральной и южной частях Мирнограда россияне уже сосредоточили свои силы.

"В другой части города уже их арта, техника, пилоты — все, что хотите", — рассказал офицер.

Штабы, которые ВС РФ обустраивают в Мирнограде, они переносят из Новогродовки. Украинские военные также заметили признаки деятельности российской комендатуры в городе: видели, как гражданских жителей под конвоем выводят с имуществом из домов.

Боевые столкновения между Силами обороны и ВС РФ продолжаются в районе железнодорожного депо, что в северной части, а также на севере населенного пункта Светлое, расположенного возле Мирнограда.

DeepState | карта боевых действий, Мирноград и окрестности

Удержание позиций на севере города и задача не допустить выхода россиян из Мирнограда даются защитникам нелегко. ВС РФ имеют контроль над небом, применяя активно авиацию и беспилотники.

"Мы оттягиваемся, перемещаемся, пехота пытается держать выходы из Мирнограда. Теперь наша задача — не выпустить их из города", — подчеркнул офицер в комментарии изданию.

Стоит отметить, что 23 января военный обозреватель Богдан Мирошников сообщал, что россияне зашли на 75-80% территорий Покровска и Мирнограда. Аналитик объяснял, что в городах остались преимущественно украинские штурмовые группы, которые выполняют там конкретные задачи. Силы обороны смогли создать килл-зону "прямо в городе", по его словам.

