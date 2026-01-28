"Серая зона" с солдатами РФ в 12 км от Запорожья: что происходит на критическом расстоянии от города

Запорожье и Запорожская область страдает от ударов дронов-камикадзе "Шахед", беспилотников "Молния" и FPV-дронов, но готовится линия обороны, которая защитит горожан, заявила военная администрация. Между тем россияне уверяют, что добрались якобы за 12 км до окраин областного центра, а военные предупреждают о приближении ударов ствольной артиллерии. Что происходит под Запорожьем, которое страдает от регулярных ударов ВС РФ?

В Запорожской области строят комплексную систему борьбы с "Шахедами", "Молниями" и FPV-разведчиками, заявил глава ОВА Иван Федоров во время брифинга вечером 28 января. Для противодействия ударным БпЛА вооружаются мобильные огневые группы и другие подразделения ПВО Воздушных сил, а полиция получит оборудование для обнаружения дронов-шпионов, сказал чиновник. При этом в течение суток в Telegram-канале главы ОВА — около 30 предупреждений об ударах БпЛА и угрозе тактической авиации ВС РФ. Фокус собрал информацию о боях на Запорожском направлении и о возможных угрозах на этом участке фронта.

Наступление РФ — Реуцкий о ситуации под Запорожьем см. с 23:41

Наступление РФ — военные и аналитики о Запорожском направлении

События на Запорожском направлении прокомментировал офицер отряда беспилотных систем "Б12" Константин Реуцкий. В эфире медиа "Радио Свобода" военный сообщил, что российские войска все ближе к городу и горожан могут ожидать "сложные времена". ВС РФ постепенно подходит к областному центру на расстояние выстрела ствольной артиллерии, отметил офицер.

Відео дня

"Ситуация сложная и, к сожалению, имеет тенденцию к ухудшению. Расстояние до Запорожья медленно, но неуклонно сокращается. Как мы видим, враг продвигается и с юга, и с востока, уже захватил Гуляйполе и продолжает продвижение с того направления также", — прозвучало в эфире.

Военный не ответил на комментарий ведущей, идет ли речь о "стремительном продвижении" ВС РФ, но предупредил о возможном ухудшении ситуации.

"Стремительно или не стремительно я не буду оценивать, но Запорожье уже находится под угрозой, и если ничего не будет сделано, то Запорожье ждут очень сложные времена", — сказал Реуцкий.

О боях под Запорожьем также высказался военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Эксперт напомнил, что в последние дни город "регулярно ловит" российские ракеты и дроны. По его оценкам, враг действительно расширяет серую зону. Впрочем, на пути к окраинам есть водная преграда, которая "не позволяет им пересечь и мешает сделать рывок вперед".

Наступление РФ — Ступак о ситуации под Запорожьем см. с 14:14

Как проходит линия фронта под Запорожьем

27 января Минобороны РФ отчиталось о ситуации под Запорожьем и заявило, будто российские войска находятся на расстоянии 12-14 км от окраин областного центра. Заявление озвучил глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который в том же отчете в очередной раз заявил об "оккупации" Купянска Узлового. При этом утверждения россиян не подтверждены картами линии фронта от Генштаба ВСУ и проекта DeepState.

Аналитики DeepState показали на карте боев, что красная зона, которую контролируют россияне, проходит через улицы Степногорская. Ориентировочное расстояние до Запорожья — около 18 км (по прямой). В то же время, есть серая зона, в которой время от времени замечают признаки активности противника. Эта угрожающая зона добирается до района поселков Малокатериновка, Приморское. Указанные точки — 12 км от Запорожья, но на пути к областному центру — река Конка, мост на трассе Е-105 и еще три населенных пункта (Речное, Веселое, Григорьевка).

Наступление РФ — ситуация под Запорожьем по состоянию на 25 января, DeepState Фото: DeepState

На карте Генштаба ВСУ линия фронта под Запорожьем также прошла через Степногорск. В отчете по состоянию на 16 ч 28 января украинское командование сообщило, что под Орехово (город в 47 км от Запорожья) не заметили штурмовых действий ВС РФ. А накануне, 27 января, была информация о двух российских атаках в районе Приморского и Степногорска.

Наступление РФ — ситуация под Запорожьем по состоянию на 27 января, Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, Фокус писал о боях на Запорожском направлении, которые осенью 2025 года усилились на восточном фланге. Российские войска начали активное наступление на Гуляйполе: фронт подвинулся на около 10 км и был случай, когда диверсанты ВС РФ зашли в батальонный командный пункт ВСУ.

Напоминаем, 28 января ВС РФ в очередной раз ударили по Запорожью: город страдает от отсутствия электроснабжения и тепла.