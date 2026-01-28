Более 100 поврежденных квартир в Запорожье, в Кривом Роге пострадавшие: что известно о последствиях атаки РФ (фото)

Ночью россияне ударили по Запорожью и Кривому Рогу, из-за чего известно о разрушениях. В результате удара баллистики по Кривому Рогу есть пострадавшие.

По Запорожью в течение ночи ВС РФ ударили дважды, в результате чего в городе поднялся пожар. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Из-за атаки в Запорожье пострадала гражданская инфраструктура, в частности жилые дома. Всего повреждено более 100 квартир и два десятка автомобилей, стоявших во дворах домов.

Один из российских ударов пришелся по двору жилой многоэтажки в Запорожье. Однако, предварительно, обошлось без человеческих жертв или пострадавших.

Также ВС РФ ночью запустили по Украине баллистические ракеты. Они ударили по Кривому Рогу: как сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, под ударом в городе оказался объект инфраструктуры. В результате этого пострадали два человека — 51-летняя женщина и мужчина 60 лет. Они находятся под наблюдением медиков, другие последствия атаки на город уточняются.

Стоит отметить, что ночью враг также атаковал другие украинские города. Под прицелом в очередной раз оказалась Одесса, где из-за обстрела "Шахедов" зафиксирован пожар на территории местного православного монастыря, а также есть попадание в дом.

"Шахеды" ночью добрались и до Киева. В столице последствия фиксируются в Голосеевском районе, власти заявили о падении обломков беспилотников на дорогу в городе и повреждении крыши многоэтажного жилого дома.

На Киевщине ночью 28 января враг атаковал Белогородскую громаду Бучанского района, попав в жилой многоэтажный дом. Известно о пожаре, разрушениях, раненых людях и по меньшей мере двух жертвах атаки.