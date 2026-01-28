Понад 100 пошкоджених квартир у Запоріжжі, у Кривому Розі постраждалі: що відомо про наслідки атаки РФ (фото)

Вночі росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Рогу, через що відомо про руйнування. Внаслідок удару балістики по Кривому Рогу є постраждалі.

По Запоріжжю упродовж ночі ЗС РФ вдарили двічі, внаслідок чого у місті здійнялася пожежа. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Через атаку у Запоріжжі постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Загалом пошкоджено понад 100 квартир та два десятки автомобілів, що стояли у дворах будинків.

Один з російських ударів припав по двору житлової багатоповерхівки у Запоріжжі. Однак, попередньо, обійшлося без людських жертв чи постраждалих.

Також ЗС РФ уночі запустили по Україні балістичні ракети. Вони вдарили по Кривому Рогу: як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, під ударом у місті опинився об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього постраждали двоє людей — 51-річна жінка та чоловік 60 років. Вони перебувають під наглядом медиків, інші наслідки атаки на місто уточнюються.

Варто зазначити, що уночі ворог також атакував інші українські міста. Під прицілом вкотре опинилася Одеса, де через обстріл "Шахедів" зафіксована пожежа на території місцевого православного монастиря, а також є влучання у будинок.

"Шахеди" уночі дісталися і Києва. У столиці наслідки фіксуються у Голосіївському районі, влада заявила про падіння уламків безпілотників на дорогу у місті та пошкодження даху багатоповерхового житлового будинку.

На Київщині уночі 28 січня ворог атакував Білогородську громаду Бучанського району, поціливши у житловий багатоповерховий будинок. Відомо про пожежу, руйнування, поранених людей та щонайменше дві жертви атаки.