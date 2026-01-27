В Одесі пролунала серія вибухів: ЗС РФ масовано атакували місто "Шахедами", почалася пожежа на території монастиря

Пізно ввечері 27 січня в Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Росіяни спрямували на місто кілька десятків ударних дронів, внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Загалом росіяни запустили по місту близько двадцяти безпілотників, повідомляють моніторингові канали. Про загрозу ударів по Одесі та району попередив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Перші звуки вибухів було чутно в Одесі близько 23:30 години, повідомив кореспондент Фокусу.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак через кілька хвилин підтвердив атаку на місто. За його словами, станом на 23:45 годину в Одесі продовжували лунати вибухи.

"У місті гучно! Будьте у безпечних місцях", — закликав посадовець мешканців.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер повідомив про перші наслідки атаки росіян. За його словами, влучання зафіксоване у Київському районі міста, де почалася пожежа на території православного монастиря. Інформації про постраждалих чи жертв на той момент не надходило.

Відео дня

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Тим дронів, які застосували росіяни для удару, а також їх точна кількість невідомі.

Варто зазначити, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу дронами. У ніч на 27 січня ЗС РФ спрямували на місто ударні безпілотники з акваторії Чорного моря, через що були зафіксовані серйозні руйнування. Як уточняв Сергій Лисак удень, через удар по житловому будинку на вулиці Прохоровській є десятки постраждалих та жертви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що росіяни для удару по Одесі 27 січня застосували близько 50 безпілотників.

Також 27 січня у Харківській ОВА інформували, що ЗС РФ вдарили трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду в області, через що здійнялася пожежа.