Нічний удар по Одесі: кількість жертв зросла, під завалами можуть бути ще люди (відео)

Пошуково-рятувальна операція в Одесі триває. Наразі відомо про двох загиблих і 35 постраждалих.

Під час розборів зруйнованого будинку на вулиці Прохоровській рятувальники деблокували тіло чоловіка, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі в місті — вже двоє загиблих, і пошуково-рятувальна операція триває.

Зросла і кількість поранених. Як пише "Думская" з посиланням на директорку департаменту охорони здоров'я Олену Колоденко, їхня кількість уже сягнула 35. 12 осіб госпіталізовано, зокрема двох дітей і одну вагітну жінку.

"Одну людину вже виписали, оскільки її стан був не дуже важкий. Одна людина з опіками у важкому стані, решта — середньої тяжкості. У дітей осколкові поранення, вони в задовільному стані", — уточнила вона.

У більшості тих, хто не був госпіталізований, — гостра реакція на стрес. В одного потерпілого були різані рани, і йому на місці надали допомогу.

Колоденко не виключила, що під завалами ще можуть бути люди.

Атака ЗС РФ на Одесу 27 січня

У ніч на 27 січня Одеса та область потрапили під атаку російських ударних БпЛА. Після серії вибухів у місті спалахнули пожежі, а жителі чули роботу протиповітряної оборони.

За інформацією президента Володимира Зеленського, ворог спрямував на місто 52 дрони, більшість із яких летіли в центральну частину. Ворог влучив у багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик.

"Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і в Одеській області", — написав він.

Унаслідок атаки повністю зруйновано об'єкт енергетики, а також пошкоджено цивільну інфраструктуру і житло в Приморському (пошкоджено 43 будинки), Пересипському (3 будинки) і Хаджибейському районах.