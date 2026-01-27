Ночной удар по Одессе: количество жертв возросло, под завалами могут быть еще люди (видео)

Поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. На данный момент известно о двух погибших и 35 пострадавших.

Во время разборов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

На данный момент в городе – уже двое погибших, и поисково-спасательная операция продолжается.

Возросло и количество раненых. Как пишет "Думская" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Елену Колоденко, их количество уже достигло 35. 12 человек госпитализированы, в том числе двое детей и одна беременная женщина.

"Одного человека уже выписали, поскольку его состояние было не очень тяжелое. Один человек с ожогами в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести. У детей осколочные ранения, они в удовлетворительном состоянии", – уточнила она.

У большинства тех, кто не был госпитализирован, – острая реакция на стресс. У одного потерпевшего были резаные раны, и ему на месте оказали помощь.

Колоденко не исключила, что под завалами еще могут быть люди.

Атака ВС РФ на Одессу 27 января

В ночь на 27 января Одесса и область попали под атаку российских ударных БпЛА. После серии взрывов в городе вспыхнули пожары, а жители слышали работу противовоздушной обороны.

По информации президента Владимира Зеленского, враг направил на город 52 дрона, большинство из которых летели в центральную часть. Враг попал в многоквартирные и частные дома, детский сад, магазин и строительную площадку.

"Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, также и в Одесской области", – написал он.

В результате атаки полностью разрушен объект энергетики, а также повреждены гражданская инфраструктура и жилье в Приморском (повреждены 43 дома), Пересыпском (3 дома) и Хаджибейском районах.