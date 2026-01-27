Росія вдарила трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду на Харківщині, — ОВА

Російські окупанти атакували пасажирський поїзд у Харківській області. Внаслідок удару безпілотника сталося загоряння.

Наразі немає інформації щодо постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Очільник ОВА повідомив, що на місці вже працюють екстрені служби. Також були спрямовані автобуси для евакуації пасажирів.

Більше інформації щодо атаки безпілотника додав віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він розповів, що росіяни вдарили по поїзду трьома "Шахедами". Під атакою опинився поїзд "Барвінкове — Львів — Чоп".

Влучання сталося перед теплотягом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

У момент удару в потязі перебував 291 пасажир. Відомо про двох поранених — їх вивела бригада поїзда й надалі передала швидкій. Обоє вже були госпіталізовані до медичних установ.

"Удар по пасажирському потягу — це прямий акт російського терору проти цивільних. Жодної військової цілі", — наголосив Кулеба.

Директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі "Суспільному" розповів про потерпілих внаслідок атаки — чоловік та жінка зазнали поранень. Їхній стан лікарі розцінюють як середньої тяжкості.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БПЛА на Харківщині в бік Дніпропетровщини ще о 15:19.

Нагадаємо, 22 грудня неподалік Коростеня в Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд. Пасажирський поїзд 45/46 Харків — Ужгород, який їхав сусідньою колією, екстрено загальмував, через що з рейок зійшов і його локомотив.

Згодом в "Укрзалізниці" повідомили, що поїзд біля Коростеня зійшов з рейок через удар російського БпЛА. Через те що колію перекрито, низка пасажирських поїздів курсували об'їзним маршрутом.

Нагадаємо, 6 грудня Збройні сили РФ атакували залізничну інфраструктуру у Фастові. Унаслідок влучання будівлю вокзалу практично повністю знищено, пошкоджено приміські локомотиви та інфраструктуру депо.