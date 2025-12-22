Поїзд біля Коростеня зійшов з рейок через удар російського БпЛА, — УЗ

У новому повідомленні сказано, що зараз тривають відновлювальні роботи, через що затримують поїзди. Також травми отримала локомотивна бригада.

Вантажний поїзд на Житомирщині під Коростенем зійшов з рейок через удар ворожого дрона. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Відновлювальні роботи із залученням усієї необхідної техніки та служб тривають під Коростенем. Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм унаслідок ураження локомотива ворожим БпЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", — йдеться в повідомленні.

Але через те, що колію поки що перекрито, низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а отже — із затримкою щодо стандартного графіка:

№45/46 Харків — Ужгород (+7:24)

№19/20 Холм — Київ (+3:10)

№67/68 Варшава — Київ (+3:10)

№715/716 Перемишль — Київ (+3:02)

№27/28 Чоп — Київ (+2:20)

№749/750 Київ — Відень (+2:07)

№351/352 Кишинів — Київ (+2:05)

№63/64 Харків — Перемишль (+2:04)

№111/112 Ізюм — Львів (+2:04)

№107/108 Солотвино — Київ (+2:00)

№773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00)

№705/706 Перемишль — Київ (+1:30)

Залізничники також подякували міській раді Шепетівки за допомогу з трансфером пасажирів до Коростеня автобусами.

Нагадаємо, внаслідок аварії травмувалися четверо співробітників "УЗ". Машиніст локомотива і його помічник госпіталізовані.

Також у ніч на 22 грудня росіяни атакували Кривий Ріг ударними БпЛА. Унаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджено адміністративні будівлі, два багатоквартирні будинки та легкові автомобілі.