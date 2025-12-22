Поезд возле Коростеня сошел с рельсов из-за удара российского БПЛА, — УЗ

В новом сообщении сказано, что сейчас продолжаются восстановительные работы, из-за чего задерживают поезда. Также травмы получила локомотивная бригада.

Грузовой поезд на Житомирщине под Коростенем сошел с рельсов из-за удара вражеского дрона. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб продолжаются под Коростенем. Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы в результате поражения локомотива вражеским БПЛА с последующим схождением. Угрозы для жизней наших людей нет", — говорится в сообщении.

Но из-за того, что пути пока перекрыты, ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой относительно стандартного графика:

Відео дня

№45/46 Харьков — Ужгород (+7:24)

№19/20 Холм — Киев (+3:10)

№67/68 Варшава — Киев (+3:10)

№715/716 Перемышль — Киев (+3:02)

№27/28 Чоп — Киев (+2:20)

№749/750 Киев — Вена (+2:07)

№351/352 Кишинев — Киев (+2:05)

№63/64 Харьков — Перемышль (+2:04)

№111/112 Изюм — Львов (+2:04)

№107/108 Солотвино — Киев (+2:00)

№773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00)

№705/706 Перемышль — Киев (+1:30)

Железнодорожники также поблагодарили городской совет Шепетовки за помощь с трансфером пассажиров в Коростень автобусами.

Напомним, в результате аварии травмировались четверо сотрудников "УЗ". Машинист локомотива и его помощник госпитализированы.

Также в ночь на 22 декабря россияне атаковали Кривой Рог ударными БПЛА. В результате атаки возник пожар. Повреждены административные здания, два многоквартирных дома и легковые автомобили.