Россияне ударили по Кривому Рогу: разрушен центр "Я — ветеран"

Враг атаковал город ударными БПЛА. В результате атаки возник пожар. Повреждены административные здания, два многоквартирных дома и легковые автомобили.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула, из-за шахматного удара разрушен Центр предоставления административных услуг "Я — ветеран". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза", поэтому сейчас он не работает.

Временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что в ночь на 22 декабря, россияне атаковали не только Кривой Рог:

В Павлограде загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, его ликвидировали. Изуродованы админздания, 2 многоквартирных дома, легковушки.

БпЛА агрессор попал и по Васильковской общине Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома.

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Відео дня

Защитники неба уничтожили на Днепропетровщине три БпЛА.

Сейчас административные услуги предоставляются в филиалах по городу. Восстановление доступа к системам и организация работы в другом помещении продлятся несколько дней. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Напомним, Фокус писал о том, что россияне более недели назад оставили жителей Одесской области без электроснабжения, а теперь возобновили удары по транспортной инфраструктуре. Под угрозой оказались мосты, и из-за этого может оказаться в изоляции западная часть Одесской области — Бессарабия.

А начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал о ситуации в Купянске на Харьковщине, о захвате его несколько раз сообщал Путин. Враг находится в окружении, идет зачистка города.