ВС РФ оказались в окружении: украинские войска зачищают Купянск, — Трегубов

Российские войска в Купянске Харьковской области находятся в окружении. Бои за пределами ключевого города вблизи границы с РФ продолжаются.

Подробнее о ситуации в Купянске рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспільного". Он отметил, что сейчас в населенном пункте продолжается зачистка противника нашими защитниками.

"В Купянске россияне оказались в суровом окружении и теряют окончательно любое присутствие в городе, тогда как под городом, на левом берегу Оскола пытаются вытеснять украинские войска за реку. Без особого успеха, была попытка давления в сторону Купянска-Узлового, который пытался разрекламировать Путин. Но сказать, что там есть успех — нет. Хотя очень активное давление именно на этой неделе", — рассказал Трегубов.

Виктор Трегубов отмечает, что Купянск зачищают от россиян Фото: DeepState

Он убежден, что российская сторона пытается подстроить реальность под собственные пропагандистские заявления или же скорректировать саму пропаганду в соответствии с фактической ситуацией. После заявлений о якобы захвате города, которые не подтвердились, Россия вынуждена менять риторику и говорить о тяжелых боях.

Так, Путину уже по меньшей мере три раза сообщали о якобы "взятии" Купянска. И каждый раз это подавалось, как новость.

На самом же деле, по оценке Трегубова, российские подразделения находятся в полном окружении и постепенно сдают оружие.

"Если говорить о боях вокруг города, то они идут и россияне надеются на то, что может таки удастся прорваться в город, восстановить сообщение и как-то наоборот, привести реальность в соответствие с пропагандой. Скорее всего не получится", — резюмировал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Ранее Виктор Трегубов рассказывал, что в нескольких районах Купянска в окружении находится не менее двух сотен военнослужащих РФ и продвижения оккупантов здесь не наблюдается. И удержаться россиянам не удастся из-за проблем со снабжением, которое сейчас осуществляется только воздушным путем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем посетил Купянск в Харьковской области. По его словам, он это сделал, чтобы показать всему миру, что глава Кремля Владимир Путин врет о военных успехах российской армии.

Но российский президент Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал во время прямой линии, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных. А Зеленского назвал "талантливым актером".