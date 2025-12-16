"Показать одну вещь": Зеленский в Гааге объяснил, почему ездил в Купянск

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск в Харьковской области, чтобы показать всему миру, что глава Кремля Владимир Путин лжет о военных успехах российской армии.

Причину своего рискованного шага, когда был в полутора километрах от линии фронта, Зеленский озвучил, выступая в парламенте Нидерландов, пишет "Цензор.НЕТ".

"На прошлой неделе я посетил один из наших городов на фронте, город Купянск. Это город на востоке Украины и линия фронта сейчас очень близка этому городу. Путин публично соврал, заявив, что российские силы уже захватили этот город. Поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин лжет. Просто показать одну вещь, именно это", – заявил он с трибуны в Гааге.

Зеленский записал обращение в Купянске

По словам президента, правда восстанавливает справедливость, и именно поэтому так важно развенчивать ложь Москвы. Он пообещал продолжить делать это "на передовой и по всему миру":

"Я призываю вас поддерживать Украину в этих усилиях. Так это работает. Правда является основой, на которой растет справедливость".

Также Зеленский рассказал, что РФ пытается всех убедить, что ни в мем не виновата, и что на уступки должен идти кто-то другой, а не они.

"В нынешней войне России против Украины эта логика достигла наиболее опасного масштаба", – отметил он, подчеркнув, что ВС РФ разрушают наши города, убивают людей и требуют от украинцев территории, которые ей не удалось оккупировать.

Поскольку Кремль ведет себя как преступник, убежденный в безнаказанности, то недостаточно просто вынудить Россию пойти на соглашение.

"Мир должен принять правила, которые нужно соблюдать", – считает политик.

Он добавил, что ежемесячно российская армия теряет на фронте около 30 тысяч солдат только убитыми, однако кровавые мясные штурмы не останавливают Россию, которая не считает погибших, но считает каждый доллар и каждый евро.

После выступления Зеленского в зале парламента долго звучали аплодисменты.

После того, как Зеленский съездил в Купянск, нардеп Марьяна Безуглая обвинила его в хвастовстве и в "молчании" о Покровске, Мирнограде, Гуляйполе, Северске, Краматорске, Ямполе и Днепропетровской области.

Напомним, глава государства заявил, что Украина не хочет отдавать Донбасс, а также ни де-юре, ни де-факто не будет признавать эти территории российскими.

В то же время США предлагают сделать Донбасс свободной экономической зоной, и Зеленский считает, что свободная экономическая зона — это не значит, что под руководством РФ.

Также сообщалось, что Зеленский возобновил общение с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.