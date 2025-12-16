"Показати одну річ": Зеленський у Гаазі пояснив, чому їздив до Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ у Харківській області, щоб показати всьому світові, що глава Кремля Володимир Путін бреше про військові успіхи російської армії.

Причину свого ризикованого кроку, коли був за півтора кілометра від лінії фронту, Зеленський озвучив, виступаючи в парламенті Нідерландів, пише "Цензор.НЕТ".

"Минулого тижня я відвідав одне з наших міст на фронті, місто Куп'янськ. Це місто на сході України і лінія фронту зараз дуже близька до цього міста. Путін публічно збрехав, заявивши, що російські сили вже захопили це місто. Тому я сам поїхав у Куп'янськ, щоб показати світу, що Путін бреше. Просто показати одну річ, саме це", — заявив він із трибуни в Гаазі.

Зеленський записав звернення в Куп'янську

За словами президента, правда відновлює справедливість, і саме тому так важливо розвінчувати брехню Москви. Він пообіцяв продовжити робити це "на передовій і по всьому світу":

"Я закликаю вас підтримувати Україну в цих зусиллях. Так це працює. Правда є основою, на якій зростає справедливість".

Також Зеленський розповів, що РФ намагається всіх переконати, що ні в чому не винна, і що на поступки має йти хтось інший, а не вони.

"У нинішній війні Росії проти України ця логіка досягла найнебезпечнішого масштабу", — зазначив він, наголосивши, що ЗС РФ руйнують наші міста, вбивають людей і вимагають від українців території, які їй не вдалося окупувати.

Оскільки Кремль поводиться як злочинець, переконаний у безкарності, то недостатньо просто змусити Росію піти на угоду.

"Світ повинен прийняти правила, яких потрібно дотримуватися", — вважає політик.

Він додав, що щомісяця російська армія втрачає на фронті близько 30 тисяч солдатів тільки вбитими, проте криваві м'ясні штурми не зупиняють Росію, яка не рахує загиблих, але рахує кожен долар і кожен євро.

Після виступу Зеленського в залі парламенту довго лунали оплески.

Після того, як Зеленський з'їздив до Куп'янська, нардеп Мар'яна Безугла звинуватила його у вихвалянні та у "мовчанні" про Покровськ, Мирноград, Гуляйпіль, Сіверськ, Краматорськ, Ямпіль і Дніпропетровську область.

Нагадаємо, глава держави заявив, що Україна не хоче віддавати Донбас, а також ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме ці території російськими.

Водночас США пропонують зробити Донбас вільною економічною зоною, і Зеленський вважає, що вільна економічна зона — це не означає, що під керівництвом РФ.

Також повідомлялося, що Зеленський відновив спілкування з колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.