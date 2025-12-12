ЗСУ звільнили Куп'янськ: президент Зеленський записав звернення в місті (відео)

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська Харківської області.

Він зняв відео на тлі стели біля в'їзду в місто, привітав військових із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України і подякував підрозділам, які воюють тут і знищують ворога.

"Сьогодні дуже важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни — сильні позиції в розмові після закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам — сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці!" — заявив глава держави.

Зазначимо, що 2 грудня російський президент Володимир Путін заявляв про "звільнення" Куп'янська і Покровська і кликав туди журналістів. Він же говорив, що всі охочі можуть приїхати і подивитися, як там "нудяться в оточенні солдати ЗСУ", і що там заблоковано "15 батальйонів".

Уранці 12 грудня стало відомо, що Куп'янськ звільнено від підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які перебували в північно-західному районі міста та на північних околицях. Завдяки спецоперації Сил оборони звільнили 40,21 кв. км.

Близько 12:30 12 грудня на сторінці Facebook корпусу "Хартія" підтвердили успішну операцію в Куп'янську. Зазначається, що після погіршення ситуації у вересні було створено пошуково-ударне угруповання "Хартія" і складено план з витіснення противника. У створенні плану брав участь головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський і командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко. Бійці прорвалися до річки Оскіл і перервали логістику підрозділів ЗС РФ на західному березі.

