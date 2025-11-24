Ситуація в Куп'янську складається на користь ЗСУ: чому бої в місті це "страшна річ", — Трегубов

Ситуація в Куп'янську і сусідньому селищі Куп'янськ-Вузловий залишається стабільною і загалом складається на користь Сил оборони України. Загрози захоплення міста зараз немає, оскільки російським військам не вдалося домогтися якихось значущих успіхів на флангах.

Згідно з даними української розвідки, у самому Куп'янську можуть перебувати приблизно 40 російських солдатів, чиї переговори було перехоплено засобами радіорозвідки. Про це 24 листопада повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. І хоча на околицях росіян може бути більше, але всередині міста сили противника вкрай обмежені.

За словами спікера, російські передові групи в Куп'янську стикаються з серйозними проблемами постачання. Єдиний доступний механізм доставки — скидання вантажів з безпілотників. Іншими словами, зафіксовано складнощі з логістикою у противника — для передових груп ЗС РФ у Куп'янську існують тільки так звані "повітряні мости", коли все необхідне скидається з безпілотників. Однак навіть у цьому випадку штурмовикам непросто забрати вантаж, оскільки місто контролюється українськими БПЛА.

Водночас вибити навіть таку кількість солдатів із зайнятих позицій непросто, зазначив Трегубов.

"Взагалі бої в місті — це страшна річ, а в поточній ситуації це завдання з двома зірочками. Тому противник може перебувати на таких позиціях досить довго, поки вони там не помруть від ударів дронів або нестачі провізії", — пояснив він.

Після провалу спроб взяти Куп'янськ прямим штурмом російські війська намагаються обійти населений пункт. Однак велика кільцева зона навколо районного центру ускладнює такі маневри.

"Противник намагається тиснути на схід від нього, намагається витіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл. Не дуже успішно, але там є реальний тиск, серйозні спроби. На відміну від самого міста, туди заходити особливо просто не виходить. На відміну від Куп'янська-Вузлового, попри заяви Путіна, що там оточено 15 батальйонів, які там фізично не можуть поміститися — там теж саме селище нормально стоїть, нормально укріплене. Але на схід від нього росіяни намагаються тиснути, прориватися хоч так, якщо не виходить іншим чином", — розповів Трегубов.

Спікер також припустив, що погіршення погоди — наприклад, сильний туман — може частково допомогти російським підрозділам приховано просуватися. Однак у поточних умовах росіянам до міста навіть складно навіть підійти.

Нагадаємо, у Куп'янську продовжують йти бої між Збройними силами України та армією РФ. Як повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников, попри напружену обстановку, ситуація для ворога складається гірше, ніж було раніше.