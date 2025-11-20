"Інформаційна брехня": Генштаб ЗСУ спростував заяви Путіна про окупацію Куп'янська

Місто Куп'янськ Харківської області перебуває під контролем Збройних сил України, а заяви начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про окупацію цього населеного пункту росіянами не відповідає дійсності.

Крім того, дезінформацією є повідомлення про захоплення росіянами 80% Вовчанська та 70% Покровська, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі уточнили, що у самому Куп'янську та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста.

"Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ. Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська", — підкреслили в Генштабі.

Відео дня

Там також зауважили, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, в Генштабі пояснили, що "чергова інформаційна брехня російського Генштабу" спрямована виключно на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні "м’ясні" штурми.

Нагадаємо, 20 листопада у вечірньому зверненні Путін заявив, що ЗС РФ захопили Куп'янськ та нібито заблокували 15 батальйонів ЗСУ під цим містом.

16 листопада в ЗСУ повідомляли, що окупанти в Куп'янську розмахують російськими прапорами, щоб імітувати контроль над містом.