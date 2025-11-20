"Информационная ложь": Генштаб ВСУ опроверг заявления Путина об оккупации Купянска

Город Купянск Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил Украины, а заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об оккупации этого населенного пункта россиянами не соответствует действительности.

Кроме того, дезинформацией является сообщение о захвате россиянами 80% Волчанска и 70% Покровска, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что в самом Купянске и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город.

"Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населенного пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск. Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска на Харьковщине и 70% города Покровска", — подчеркнули в Генштабе.

Відео дня

Там также отметили, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются", — отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в Генштабе пояснили, что "очередная информационная ложь российского Генштаба" направлена исключительно на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, которую гонят в постоянные "мясные" штурмы.

Напомним, 20 ноября в вечернем обращении Путин заявил, что ВС РФ захватили Купянск и якобы заблокировали 15 батальонов ВСУ под этим городом.

16 ноября в ВСУ сообщали, что оккупанты в Купянске размахивают российскими флагами, чтобы имитировать контроль над городом.