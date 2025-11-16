Имитируют оккупацию: россияне в Купянске "подсвечивают" себя для дронов ВСУ, размахивая триколорами

Малые группы оккупантов в Купянске Харьковской области размахивают российскими флагами, чтобы имитировать контроль над городом. Такие "акции" помогают украинским операторам дронов обнаружить врагов.

О попытках россиян в Купянске имитировать контроль над городом рассказала 16 ноября пресс-служба Группировки объединенных сил. Сообщается, что командование приказало оккупантам размахивать российскими триколорами в местах, где присутствуют их малые группы, чтобы симулировать захват позиций.

По информации УОС, россиянам вкладывают флаги в пакеты снабжения, которые беспилотники ВС РФ сбрасывают на Купянск.

"По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась — ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа", — отметили в пресс-службе.

В Группировке объединенных сил сообщили, что несмотря на заявления российского лидера Владимира Путина и Генерального штаба РФ об "окружении" города большая часть Купянска остается под контролем Сил обороны Украины, а в северных районах группы россиян отрезаны от наземного снабжения.

Відео дня

"Нынешняя акция — попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", — заявили в УОС.

При этом украинские военные отметили, что приказы российских командиров размахивать флагами делают малые группы пехоты россиян более видимыми для украинских операторов дронов. Зато в УОС советуют оккупантам заменять флаг на белый, чтобы сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Что известно о россиянах в Купянске

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 12 ноября рассказывал, что ВС РФ продвинулись вглубь от границы на Великобурлукском направлении в Харьковской области и держат позиции в северной части Купянска, впрочем попытки зайти в город с другой стороны потерпели провал.

14 ноября Виктор Трегубов сообщал, что РФ удерживает только северные районы Купянска, а всего в городе находятся не более 50 оккупантов, изолированных друг от друга.

В комментарии по ситуации вокруг Купянска 16 ноября Виктор Трегубов говорил, что украинские военные понемногу "выжимают" россиян с позиций.