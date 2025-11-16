Ситуация вокруг Купянска: россиян понемногу "выдавливают" с позиций на Харьковщине

Российские оккупанты постепенно теряют позиции в районе Купянска в Харьковской области. Благодаря эффективным контрдействиям ВСУ они вынуждены оставлять даже те локации, на которые им удалось зайти раньше.

В городе просто нет эффективной логистики с российской стороны, пояснил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, у украинских сил ситуация с логистикой тоже сложная, но все же обеспечение ВСУ является более стабильным.

Виктор Трегубов напомнил, что глава РФ Владимир Путин ранее заявлял об окружении украинских военных на Купянском направлении и даже обещал "показать все журналистам". Но на самом деле ситуация скорее противоположная — россияне, хоть и очень медленно, но теряют свои позиции. В частности, речь идет о северных районах, где российские оккупанты пытались закрепиться, а теперь вынуждены отходить оттуда.

"Победой это пока назвать нельзя, это рабочий процесс, находящийся внутри, но то, что российские анонсы о падении Купянска были преждевременными, мы уже можем сказать наверняка", — подчеркнул Трегубов.

На днях начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал о том, что ВС РФ удерживают только северные районы Купянска. В частности, по состоянию на 14 ноября, по его информации, в городе было всего около 50 россиян.

А в Минобороны РФ отчитывались об уничтожении бойцов несуществующей бригады ВСУ. Тогда речь шла о Купянском направлении и о якобы "восьми боевиках 16-й механизированной бригады", но ложь оккупантов разоблачили очень быстро, ведь такой бригады в Вооруженных Силах Украины просто не существует.