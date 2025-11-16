Ситуація навколо Куп'янська: росіян потроху "вичавлюють" з позицій на Харківщині

Російські окупанти поступово втрачають позиції в районі Куп'янська у Харківській області. Завдяки ефективним контрдіям ЗСУ вони змушені залишати навіть ті локації, на які їм вдалося зайти раніше.

У місті просто немає ефективної логістики з російського боку, пояснив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у етері телемарафону. За його словами, в українських сил ситуація з логістикою теж складна, але все ж таки забезпечення ЗСУ є стабільнішим.

Віктор Трегубов нагадав, що очільник РФ Володимир Путін раніше заявляв про оточення українських військових на Куп'янському напрямку і навіть обіцяв "показати все журналістам". Але насправді ситуація є радше протилежною – росіяни, хоч і дуже повільно, втрачають свої позиції. Зокрема, йдеться про північні райони, де російські окупанти намагалися закріпитися, а тепер змушені відходити звідти.

Відео дня

"Перемогою це поки що назвати не можна, це робочий процес, що перебуває всередині, але те, що російські анонси про падіння Куп’янська були завчасним, ми вже можемо сказати напевно", – наголосив Трегубов.

Днями начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв про те, що ЗС РФ утримують лише північні райони Куп'янська. Зокрема, станови на 14 листопада, за його інформацією, у місті було лише близько 50 росіян.

А у Міноборони РФ звітували про знищення бійців неіснуючої бригади ЗСУ. Тоді йшлося про Куп’янський напрямок і про нібито "вісім бойовиків 16-ї механізованої бригади", але брехню окупантів викрили дуже швидко, адже такої бригади у Збройних Силах України просто не існує.