У місті не більше 50 росіян: ЗС РФ утримують лише північні райони Куп'янська, — Трегубов

Ситуація у Куп'янську залишається напруженою, але для російських окупантів вона значно ускладнилася: їм не вдалося прорватися в південну частину міста, і наразі вони утримують лише північні райони. За даними українських військових, у місті залишилося менше ніж 50 ворожих бійців, ізольованих один від одного та від основних сил.

Як повідомляє начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у телемарафоні "Єдині новини" 14 листопада, російські війська не досягли очікуваного розвитку подій у Куп'янську, на який розраховували ще десять днів тому. Їм не вдалося прорватися в південні райони міста, і наразі їхня присутність обмежена лише північними районами.

За словами Трегубова, кількість російських військових у Куп'янську зменшилася до менш ніж 50 осіб. Вони перебувають у відриві один від одного та від основних сил через ефективно порушену українськими військами логістику. Додатково пересування окупантів ускладнює висока активність українських безпілотників.

Водночас ворог змістив основні зусилля на схід і південь від міста, намагаючись ліквідувати український плацдарм на лівому березі річки Оскіл. У разі успіху це могло б значно ускладнити логістику українських військ і утримання міста. Проте станом на зараз окупанти не досягають своїх цілей, а українські сили вживають відповідних заходів для їх відбиття.

"Хоча дуже крихкий лід насправді, ситуація важка, особливо враховуючи те, що коли росіяни побачили, що в місті у них не дуже складається, вони основні зусилля перенесли на схід від міста, на південь від міста, і намагаються зараз ліквідувати український плацдарм взагалі на лівому березі річки Оскіл. Якби їм це вдалося, це б створило для міста такі проблеми, що української логістики могло б і не стати й, відповідно, тоді місто утримувати було б дуже важко. Але станом на зараз їм це також не вдається. Просто ми бачимо перенесення зусиль туди та відповідні міри приймаємо", — розповів військовий.

Ситуація у Куп'янську станом на 14 листопада — карта DeepState Фото: Скриншот

Трегубов також зазначив, що зараз росіяни більше концентрують зусилля на прилеглих територіях, намагаючись перервати українську логістику, зокрема на сході від річки Оскіл, і контролювати під'їзні шляхи до Куп'янська. Проте і ці спроби наразі не мають успіху.

Окрім цього, противник активізувався на сусідньому Великобурлуцькому напрямку, намагаючись створити зону контролю вздовж українсько-російського кордону та просунути її на українську територію. Тут вони присутні фізично лише у невеликих населених пунктах та на відкритих територіях. На Вовчанському напрямку ситуація залишається складною через активізацію ворога з кількох боків.

За словами Трегубова, російські війська активно застосовують дрони різних типів, включно з оптоволоконними, що створює певну перевагу в повітрі. Українські сили здатні протидіяти цим загрозам, проте нестача ресурсів і кількість безпілотників ворога залишаються викликом.

Раніше начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповідав, що Куп’янськ ізольований, а російські війська утримують лише північні райони міста. Окупанти намагалися прорватися з іншого боку, але зазнали невдачі, просунувшись лише на окремій ділянці регіону.

Також 10 листопада засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев писав, що російські війська знову перетнули державний кордон України на Харківщині в районі Бологівки, і це може бути підготовкою до нових наступальних операцій противника.