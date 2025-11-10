ЗС РФ готують новий наступ: росіяни перетнули кордон на Харківщині, — Немічев (карта)

Російські війська знову перетнули державний кордон України на Харківщині в районі Бологівки, що пройшло майже непоміченим у медіа. Експерти вважають, що це може бути підготовкою до нових наступальних операцій противника.

Про це повідомив засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев у своєму Telgram-каналі. За його словами, вздовж частини кордону існує "буферна зона" завширшки близько п’яти кілометрів, де немає постійного розташування ні українських, ні російських військ. Саме цим активно користується РФ для маневрів на території України.

Крім того, ворог нещодавно зміг трохи просунутися і в районі Вовчанська. Немічев нагадав, що серед стратегічних планів Росії – об’єднати свої підрозділи у Вовчанську та Дворічній, а останні дії можуть свідчити про підготовку до наступних наступів.

Просування ЗС РФ на Харківщині - карти Фото: Немічев telegram

Експерт припустив, що якщо російським військам не вдасться захопити Куп’янськ, вони, ймовірно, переключать свої зусилля саме на цей напрямок. Він наголосив на необхідності зміцнення оборони на кордоні, поки є час на підготовку.

На момент публікації матеріалу Генштаб ЗСУ не коментував перетин російськими військами кордону на новій локації на Харківщині.

Просування ЗС РФ у в Запорізькій області: аналітики DeepState зазначають, що ситуація ускладнилася

Ба більше, ввечері 10 листопада аналітики DeepState повідомили про значне розширення "сірої зони" в Запорізькій області на ділянці Солодке — Новомиколаївка — Рівнопілля — Нове — Новоуспенівське.

За їхніми даними, противник посилив свою присутність у цих населених пунктах і фіксується по всій зоні. Ворогу вже вдалося повністю окупувати Успенівку, триває перевірка щодо контролю над Солодким та Привільним. Наразі російські сили активно тиснуть на Нове та Новоуспенівське, а також поступово захоплюють Рівнопілля.

Ускладнення ситуації в Запорізькій області - карти Фото: DeepStateMAP

Експерти зазначають, що чисельна перевага противника створює загрозу контролю над значною частиною території, що може поставити під ризик місто Гуляйполе. Захоплення Рівнопілля відкриває оперативний шлях на місто з півночі та ускладнює утримання позицій у Зеленому Гаю і Високому (Червоному). Раніше Гуляйполе залишалося неприступним для ворога, який намагався проникнути в місто, зокрема з напрямку Марфопіля. Тепер новий маршрут значно ускладнює оборону важливого населеного пункту в районі.

Раніше, керівник міської військової адміністрації Юрій Третяк розповів, що ЗС РФ вже намагаються зайти у Мирноград, але закріпитись їм не дають. З його слів, останнім часом ворог лізе з сусіднього міста Покровськ, де точаться бої у міській забудові.

Також Фокус писав, що росіяни продовжують накопичувати сили поблизу Покровська, зосередивши зусилля на Покровському та Добропільському напрямках. Ба більше, вони мають досвідченого командира зі значним досвідом проведення складних операцій.