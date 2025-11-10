На чолі з досвідченим командиром: військовий розповів, які зусилля росіян зосереджені під Покровськом

Росіяни продовжують накопичувати сили поблизу Покровська, зосередивши зусилля на Покровському та Добропільському напрямках. Угруповання десантно-штурмових військ, сконцентроване у Покровську, має досвідченого командира зі значним досвідом проведення складних операцій.

Захоплення Покровська може дати російській армії стратегічну перевагу на полі бою. Про це під час інтерв'ю для "24 Каналу" розповів Дмитро "Перун" Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку.

Військовий розповів, чому росіяни почали наступ на Покровськ саме зараз, а не раніше.

"Якби рік тому сказали, що десантно-штурмові бригади можуть діяти у складі свого десантного угруповання та командувач десантно-штурмових військ буде командувати на одній ділянці місцевості одночасно 4–5 бригадами, то всі б сказали, що це неможливо, бо всі десантні бригади були на різних напрямках і поділені на батальйонно-тактичні групи", — розповів "Перун".

Відео дня

За його словами, це одні з найефективніших та найпотужніших підрозділів. Вони мають великий досвід ведення бойових дій, зокрема проведення складних операцій, а також "високу мобільну складову".

Командуванню вдалося вивільнити десантно-штурмові бригади, після чого їх об'єднали у потужне угруповання. Воно натомість відіграє суттєву роль на лінії фронту. На Добропільському напрямку зокрема усі котли формували штурмові підрозділи, пояснив "Перун", у той час як зачисткою займалися десантно-штурмові угруповання. Завдяки цьому вдалося доволі швидко здійснити зачистку великої частини територій.

Після цього угруповання десантно-штурмових військ ворог сконцентрував у Покровську на чолі з командиром з великим досвідом проведення складних операцій.

При цьому військовий вважає, що від українського командування наразі викладено "ще не всі карти".

"Перун" також додав, що ситуація у Покровську залишається напруженою. Росіяни продовжують накопичувати велике угруповання військових, про що свідчать дані з різних джерел.

Нагадаємо, 8 листопада у CNN повідомили, що російська армія близька до захоплення Покровська.

Раніше політолог Олексій Курпас розповідав, що СБУ "утилізують" російських військових біля Покровська у промислових масштабах.