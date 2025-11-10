Во главе с опытным командиром: военный рассказал, какие усилия россиян сосредоточены под Покровском

Россияне продолжают накапливать силы вблизи Покровска, сосредоточив усилия на Покровском и Добропольском направлениях. Группировка десантно-штурмовых войск, сконцентрированная в Покровске, имеет опытного командира со значительным опытом проведения сложных операций.

Захват Покровска может дать российской армии стратегическое преимущество на поле боя. Об этом во время интервью для "24 Канала" рассказал Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1-го отдельного штурмового полка.

Военный рассказал, почему россияне начали наступление на Покровск именно сейчас, а не раньше.

"Если бы год назад сказали, что десантно-штурмовые бригады могут действовать в составе своей десантной группировки и командующий десантно-штурмовых войск будет командовать на одном участке местности одновременно 4-5 бригадами, то все бы сказали, что это невозможно, потому что все десантные бригады были на разных направлениях и разделены на батальонно-тактические группы", — рассказал "Перун".

Відео дня

По его словам, это одни из самых эффективных и мощных подразделений. Они имеют большой опыт ведения боевых действий, в частности проведения сложных операций, а также "высокую мобильную составляющую".

Командованию удалось высвободить десантно-штурмовые бригады, после чего их объединили в мощную группировку. Она зато играет существенную роль на линии фронта. На Добропольском направлении в частности все котлы формировали штурмовые подразделения, пояснил "Перун", в то время как зачисткой занимались десантно-штурмовые группировки. Благодаря этому удалось довольно быстро осуществить зачистку большой части территорий.

После этого группировку десантно-штурмовых войск враг сконцентрировал в Покровске во главе с командиром с большим опытом проведения сложных операций.

При этом военный считает, что от украинского командования пока изложены "еще не все карты".

"Перун" также добавил, что ситуация в Покровске остается напряженной. Россияне продолжают накапливать большую группировку военных, о чем свидетельствуют данные из разных источников.

Напомним, 8 ноября в CNN сообщили, что российская армия близка к захвату Покровска.

Ранее политолог Алексей Курпас рассказывал, что СБУ "утилизируют" российских военных возле Покровска в промышленных масштабах.