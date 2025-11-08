Символічна перемога дорогою ціною: війська РФ близькі до захоплення Покровська, — CNN

Російські війська, вочевидь, близькі до захоплення Покровська, бої за який тривають уже 18 місяців. Якщо ситуація в місті не зміниться істотно, це стане найбільш значущим успіхом Москви з травня 2023 року, коли було захоплено Бахмут.

Попри заяви Києва про триваючі операції з утримання міста, українські солдати на місцях описують ситуацію як критичну. Про це повідомляє CNN.

"Ситуація складна, ведуться всі види бойових дій, перестрілки в міських районах і обстріли з усіх видів зброї. Ми майже оточені, але ми до цього звикли", — цитують слова українських захисників журналісти каналу.

За словами бійців, російська армія продовжує наступ, не зважаючи на втрати. Один з операторів підрозділу дронів "Гострі картузи" повідомив, що російські солдати просуваються малими групами, не зважаючи на жертви. Однак ці переміщення мають дуже велику інтенсивність — за день можна відстежити до сотні таких груп.

Відео дня

Символізм замість стратегії

Багато аналітиків вважають, що битва за Покровськ уже втратила стратегічне значення. Місто перестало бути ключовим логістичним вузлом після того, як влітку Росія перекрила основні транспортні артерії, а Україна перенесла постачання на інші напрямки.

"З військового погляду це більше не має сенсу. Це битва за символ, а не за територію", — зазначив Джордж Баррос з Інституту з вивчення війни (ISW).

На його думку, Володимир Путін використовує Покровськ як символ "неминучої перемоги" Росії, прагнучи продемонструвати прогрес у війні, яка загалом зайшла в глухий кут.

Важливо

"Занадто довго" обороняють Покровськ: чим загрожує втрата контролю та відсутність фортифікацій, — ЗМІ

Проте захоплення Покровська дасть змогу Росії перенести зусилля на північний схід Донецької області — у бік Костянтинівки та Дружківки, зазначає боєць 129-ї бригади ЗСУ. За його словами, головна проблема на цьому напрямку полягає в тому, що українське військове керівництво спробує якомога довше утримувати те, що залишилося від Покровська, оскільки в іншому разі втрата міста буде виглядати як серйозна поразка.

"Наказу про виведення військ не надходило, хоча всі вже розуміють, що падіння Покровська неминуче. Покровськ утримувався дуже довго, але сили були вичерпані, а підкріплення не було відправлено вчасно", — сказав він, додавши, що відхід українських військ через вузький коридор буде пов'язаний із великими втратами.

Бої на Покровському напрямку

У черговому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 атаки російської армії в районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, а також у напрямку населених пунктів Новопавлівка та Кучерів Яр.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 8 листопада 2025 року Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил РФ під час наступу на Покровськ винайшли нову тактику, яка допомагає отримувати перевагу в міській забудові попри українські дрони. Аналітики німецького ZDF пояснили, що спочатку російські солдати таємно проникали в руїни Покровська, а потім починали атакувати укриття екіпажів дронів ЗСУ.