ВС РФ готовят новое наступление: россияне пересекли границу на Харьковщине, — Немичев (карта)

Российские войска снова пересекли государственную границу Украины на Харьковщине в районе Бологовки, что прошло почти незамеченным в медиа. Эксперты считают, что это может быть подготовкой к новым наступательным операциям противника.

Об этом сообщил основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев в своем Telgram-канале. По его словам, вдоль части границы существует "буферная зона" шириной около пяти километров, где нет постоянного расположения ни украинских, ни российских войск. Именно этим активно пользуется РФ для маневров на территории Украины.

Кроме того, враг недавно смог немного продвинуться и в районе Волчанска. Немичев напомнил, что среди стратегических планов России — объединить свои подразделения в Волчанске и Двуречной, а последние действия могут свидетельствовать о подготовке к следующим наступлениям.

Продвижение ВС РФ на Харьковщине — карты Фото: Немічев telegram

Эксперт предположил, что если российским войскам не удастся захватить Купянск, они, вероятно, переключат свои усилия именно на это направление. Он отметил необходимость укрепления обороны на границе, пока есть время на подготовку.

На момент публикации материала Генштаб ВСУ не комментировал пересечение российскими войсками границы на новой локации в Харьковской области.

Продвижение ВС РФ в Запорожской области: аналитики DeepState отмечают, что ситуация осложнилась

Более того, вечером 10 ноября аналитики DeepState сообщили о значительном расширении "серой зоны" в Запорожской области на участке Сладкое — Новониколаевка — Ровнополье — Новое — Новоуспеновское.

По их данным, противник усилил свое присутствие в этих населенных пунктах и фиксируется по всей зоне. Врагу уже удалось полностью оккупировать Успеновку, продолжается проверка по контролю над Сладким и Привольным. Сейчас российские силы активно давят на Новое и Новоуспеновское, а также постепенно захватывают Ровнополье.

Осложнение ситуации в Запорожской области — карты Фото: DeepStateMAP

Эксперты отмечают, что численное превосходство противника создает угрозу контроля над значительной частью территории, что может поставить под риск город Гуляйполе. Захват Ровнополья открывает оперативный путь на город с севера и затрудняет удержание позиций в Зеленом Гаю и Высоком (Красном). Ранее Гуляйполе оставалось неприступным для врага, который пытался проникнуть в город, в частности с направления Марфополя. Теперь новый маршрут значительно усложняет оборону важного населенного пункта в районе.

Ранее, руководитель городской военной администрации Юрий Третьяк рассказал, что ВС РФ уже пытаются зайти в Мирноград, но закрепиться им не дают. По его словам, в последнее время враг лезет из соседнего города Покровск, где идут бои в городской застройке.

Также Фокус писал, что россияне продолжают накапливать силы вблизи Покровска, сосредоточив усилия на Покровском и Добропольском направлениях. Более того, они имеют опытного командира со значительным опытом проведения сложных операций.