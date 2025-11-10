В ГВА заявили об угрозе прорыва в Мирноград из Покровска: какая ситуация в городе (карта)

Руководитель городской военной администрации Юрий Третьяк рассказал, что ВС РФ уже пытаются зайти в Мирноград, но закрепиться им не дают. По его словам, в последнее время враг лезет из соседнего города Покровск, где идут бои в городской застройке.

Более года российские оккупанты удерживают позиции с юго-восточной части Мирнограда, примерно на расстоянии километра от городской застройки. Сейчас они пытаются просочиться с востока, но безрезультатно. Об этом глава ГВА рассказал в комментарии "Суспільне" 10 ноября.

Сейчас захватчиков фиксируют на окраинах и в пригороде, но не в пределах громады. ВС РФ не оставляют попыток зайти с востока и с юго-востока небольшими группами. Силы обороны не дают врагу закрепиться и наносят ему потери.

"Но последнюю неделю появились попытки со стороны Покровска инфильтроваться не в сам город Мирноград, а на территорию Мирноградской громады", — подчеркнул Третьяк.

Мирноград на карте боевых действий Фото: Deep State

Он сообщил, что эвакуация гражданских пешком или транспортом невозможна, и за последнюю неделю соответствующих обращений не поступало. Есть люди, которые просили о выезде еще 2-3 недели назад, но пока что эвакуировать их не удается.

"Местные жители, когда есть возможность, выходят кое-где, в отдельных местах города есть, где связь пробивается, и они могут позвонить. Обстрелы продолжаются постоянные, несмотря на время суток", — рассказал руководитель администрации.

По его словам, гуманитарную помощь доставить по дорогам, которые есть, также нельзя.

"Проезд через Покровск сейчас, если и возможен, пожалуй, только, когда идет дождь, когда нет FPV-дронов. (...) С логистикой проблема есть. Она не фатальная, но она очень сложная", — добавил Третьяк.

Ситуация в Мирнограде: что говорит Генштаб

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии "РБК-Украина" заверил, что оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается. Он описал ситуацию как "сложную и динамичную", объяснив, что враг привлекает все имеющиеся резервы и взамен несет "огромные потери".

По словам майора, в Мирнограде Силы обороны уверенно держат позиции и уничтожают оккупантов на подступах к городу. Логистика там затруднена, но осуществляется. Информацию о полном огневом контроле ВС РФ над логистическими путями и оперативном окружении Ковалев опроверг.

"Накануне подразделениям, которые обороняют город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", — подчеркнул он.

В Покровске ВСУ активно продают попыткам врага закрепиться в городе. Также там продолжаются поисково-ударные действия и уничтожаются российские позиции в городской застройке.

Напомним, аналитики ISW передали, что 9 ноября ВС РФ заводили новые подразделения в Покровск, задача которых — перерезать логистику на Мирноград. В то же время Силам обороны мешают непогода и российские диверсанты, которые просочились в город.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов предупредил, что оккупация Покровска может дать ВС РФ стратегическое преимущество на поле боя. По его словам, в город наступают одни из самых эффективных и мощных вражеских подразделений, которые имеют большой опыт на фронте.